Superbike, l’ultimo “no” di Razgatlioglu a Yamaha: il retroscena

Il grande assente dei due giorni di test a Jerez è, indubbiamente, Toprak Razgatlioglu. Com’è noto, Yamaha non gli ha permesso di salire subito sulla BMW M 1000 RR. Il campione Superbike 2021 dovrà aspettare il 4 dicembre per provare la nuova moto. Lo farà a Portimao e poi anche a Jerez nelle giornate 5-6.

Superbike, test Jerez: cosa è successo tra Yamaha e Razgatlioglu

Razgatlioglu ha speso belle parole per la Yamaha nello scorso weekend, ma è anche rimasto molto deluso. Considerando quanto fatto nei quattro anni insieme, si aspettava il via libera per testare immediatamente la BMW. È stato deciso di far valere il contratto in scadenza il 30 novembre e di impedire che un futuro rivale salisse subito sulla nuova moto.

Dopo aver preso questa decisione iniziale, da parte di Yamaha è poi arrivata una nuova proposta a Toprak: l’ok per disputare il test in programma a Jerez nelle giornate 22-23 novembre. Tuttavia, come riportato dai colleghi di Speedweek, il pilota ha rifiutato questa possibilità: “Sono solo dieci giorni di differenza – ha detto – non importa“. Quindi, attenderà la scadenza del contratto con l’attuale team e poi proverà la M 1000 RR a dicembre.

Toprak vuole vincere con BMW

La scelta di Yamaha è stata diversa da quella di Kawasaki, che invece ha concesso a Jonathan Rea di provare subito la R1. Razgatlioglu si aspettava che venisse fatto lo stesso con lui, però ha preso atto della decisione e non può farci nulla. Non è uno abituato ad abbattersi, ha molta fiducia in sé stesso e anche nel progetto Superbike della BMW.

Anche se la casa tedesca non ha brillato nel 2023, sia Toprak sia il suo manager-mentore Kenan Sofuoglu ritengono di poter vincere questa sfida. Vedremo se già l’anno prossimo il pilota turco sarà in grado di lottare per podi e vittorie con la M 1000 RR.

Foto: Pata Yamaha Prometeon