Superbike Jerez: Andrea Iannone già velocissimo, i tempi alle 13:45

Andrea Iannone sta prendendo velocemente confidenza con la Ducati Panigale V4 R che guiderà nella Superbike ’24. Nella prima metà della giornata conclusiva dei test in corso a Jerez, dove domenica scorsa si è concluso il Mondiale, l’ex MotoGP è sceso fino a 1’40″386. Siamo ad un’inezia dallo svizzero Dominique Aegerter che alle 14:00 era il più veloce in 1’40″300. L’ex iridato Supersport domenica scorsa ha festeggiato il primo podio iridato in Superbike, quindi si tratta di un riferimento di valore. Andrea Iannone, per adesso, ha girato più forte anche di Jonathan Rea, al secondo giorno da neoacquisto Yamaha. Il matrimonio si sarebbe potuto celebrare 14 anni fa, qui il retroscena.

Lavori in corso

Ovviamente, lo diciamo sempre, stiamo parlando di test invernali, quindi i riferimenti cronometrici vanno contestualizzati. In questa occasione ancora di più, perchè non solo è la prima uscita della Superbike ’24, ma siamo anche agli albori di una consistente svolta regolamentare. La prossima stagione verranno introdotti il carburante al 40% di origine vegetale, restrizione al consumo con serbatoio di 21 litri invece di 24, oltre che il peso limite pilota-moto, che comporterà l’obbligo di zavorra per i più piccoli. La prestazione di Iannone però è considerevole, anche alla luce delle condizioni ambientali e d’asfalto, tutt’altro che ottimali.

Partenza in ritardo

Per la pioggia di ieri, l’asfalto non è ancora completamente asciutto, ci sono ancora delle piccole ma insidiosissime macchie di umidità in alcune curve. Per questo motivo i piloti sono scesi in pista soltanto dopo mezzogiorno, e qualcuno ha risparmiato la mezza giornata delle dieci concesse dal regolamento, rimandando l’ingresso in pista al pomeriggio. E’ il caso di Nicolò Bulega e Alvaro Bautista. Lo spagnolo quest’oggi dovrebbe testare per la prima volta la Panigale V4 R con i sei chili di peso aggiuntivo.

I tempi alle 13:45 (conclusione alle 18:00)

1.Aegerter (Yamaha) 1’40″300; 2. Gardner (Yamaha) 1’40″321; 3. Iannone (Ducati) 1’40″386; 4. Rea (Yamaha) 1’40″449; 5. Rinaldi (Ducati) 1’40″703; 6. Lowes A. (Kawasaki) 1’40″837; 7. Gerloff (BMW) 1’40″885; 8. Redding (BMW) 1’41″224; 9. Ray (Yamaha) 1’41″606.