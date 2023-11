Yamaha si è ritrovata a dover sostituire Toprak Razgatlioglu, che ha preferito il progetto BMW al rinnovo, e lo ha fatto al meglio. L’ingaggio di Jonathan Rea è stato un grande colpo e il sei volte campione mondiale Superbike ha destato buone impressioni al debutto sulla R1 nel test a Jerez. Ovviamente, serviranno ancora tanti chilometri prima di capire realmente il suo potenziale con una moto diversa dalla Kawasaki a cui era abituato.

MotoGP, test Jerez: Yamaha contenta, parla Dosoli

Andrea Dosoli a Corsedimoto ha fatto il punto sul debutto di Rea con il team Pata Yamaha Prometeon: “Ieri abbiamo fatto pochi giri, ma sono stati importanti. Si dice che il buongiorno si vede dal mattino ed è stato bel mattino. Si è integrato benissimo con la squadra, che ha fatto un grande lavoro nell’accoglierlo. Ovviamente, bisogna dargli il tempo di capire meglio la moto e di poter spingere di più. I primi feedback sono positivi, siamo solo all’inizio di un nuovo capitolo“.

Jonny abbastanza a suo agio da subito con la R1, il road racing manager Yamaha non è rimasto stupito: “Questa è sempre stata la sua caratteristica. È sempre stato bravo a interpretare le condizioni già dal primo giro. Mi aspettavo che con un discreto feeling potesse spingere subito“.

Il capotecnico del pilota nord-irlandese sarà Andrew Pitt, che negli ultimi anni ha lavorato con Andrea Locatelli e che lui conosce molto bene per averlo avuto compagno ai tempi della Supersport: “La scelta deriva da una stima reciproca tra loro – spiega Dosoli – e parlando tra loro è nata questa decisione. Per Andrea stiamo lavorando per affiancargli un tecnico di spessore. Con lui abbiamo un programma di sviluppo che lo rivedrà in pista tra una ventina di giorni. Qui abbiamo preferito concentrarci sull’accogliere Jonny, che non sta provando soluzioni di sviluppo e si sta solamente adattando alla moto e alla squadra“.

Sviluppo della R1 e regolamento SBK

È il team GYTR GRT che sta lavorando allo sviluppo a Jerez con la coppia Aegerter-Gardner. Il manager italiano ha parlato nel dettaglio del tema sviluppo: “L’obiettivo principale è migliorare l’accelerazione in uscita di curva. Lavoriamo su assetti e ciclistica. Inoltre, dobbiamo prepararci al cambiamento del carburante, che al 40% sarà di origine non fossile. Abbiamo fatto già qualche chilometro e non ci sono problemi. Ora dobbiamo fare un ulteriore lavoro al banco per rientrare nel nuovo regolamento che prevede la riduzione del volume del serbatoio. Dobbiamo migliorare l’efficienza per ottimizzare i consumi. Modifiche all’albero motore? Al momento non è una necessità, vedremo in futuro“.

Anche con il nuovo regolamento tecnico sarà la coppia Bautista-Ducati il riferimento nel 2024? Questa la risposta di Dosoli, che in generale è soddisfatto dei cambiamenti apportati: “Il riferimento è stato Bautista più che la Ducati. Ha fatto una stagione eccezionale e gli facciamo i complimenti. Il regolamento guarda al futuro in modo più sostenibile, è stato fondamentale lanciare il messaggio che ci impegniamo nel motorsport per avere motori più efficienti. Il regolamento aiuta chi è più in difficoltà e permette di compattare il gruppo“.

Foto: WorldSBK