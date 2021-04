Superbike, UFFICIALE il nuovo calendario: torna Estoril

Dorna e FIM pubblicano il nuovo calendario Superbike 2021, ancora provvisorio. Il Portogallo è recuperato, tappe europee verso la cancellazione?

Si muove qualcosa in Superbike, sperando che sia la volta buona e definitiva. FIM e Dorna annunciano il nuovo calendario vigente per la stagione 2021 dopo le tante date provvisorie uscite in questi mesi. La novità rispetto alle edizioni precedenti è che finalmente abbiamo la conferma del round di Estoril in Portogallo fissato per fine maggio, dove vedremo in azione mondiale Superbike e mondiale Supersport.

Inizio scoppiettante!

Ci sarà dunque subito un back-to-back: i protagonisti delle derivate di serie inaugureranno la stagione ad Aragon sette giorni prima di fare tappa all’Estoril. Sarà poi la volta di Misano, prima della prima lunga pausa che ci porterà a Donington. Poche settimane dopo toccherà ad Assen, poi un’altro intervallo a precedere la new entry di Navarra.

Si correrà fuori Europa?

Il mondiale rimarrà in Spagna anche negli appuntamenti successivi, dove vedremo un trittico di fuoco chiudersi a Portimao: back-to-back Barcellona-Jerez e infine, appunto, il secondo appuntamento in Portogallo della stagione. Pandemia permettendo, la Superbike dovrebbe chiudere fuori Europa: rimane Villicum in calendario, così come Mandalika (ancora soggetta ad omologazione, ma non mancano i problemi..) e Phillip Island (ancora da confermare)