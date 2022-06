Superbike: Toprak rialza la testa, ma contro la super Ducati non basta

“Almeno ci ho provato…” Toprak Razgatlioglu si è presentato in sala stampa con questa frase, lasciata a metà. Già: El Turco ci ha dato dentro con il cuore stretto nel pugno destro, le ha provate tutte per resistere ad un Alvaro Bautista scatenato. Ma quando le gomme hanno mollato, è calato il siparo. Al mattino, con soli dieci giri da correre e pista fresca, invece era riuscito a fulminare la Ducati.

“Che gran ritmo!”

“Nella Superpole Race mi sono proprio divertito. Non solo perchè siamo stati velocissimi, ma anche per il ritmo. Non era scontato, perchè sabato avevo perso completamente il feeling con la Yamaha. L’assetto non era affatto ideale per il mio stile di guida e problemi al freno motore avevano ulteriormente complicato il quadro.” Poco oltre metà gara una panne elettrica ha messo fine anzitempo al calvario, privando Toprak anche dei sedici preziosissimi punti garantiti dalla terza posizione.

La Yamaha teme il caldo

Al pomeriggio, con 57 °C d’asfalto, il quadro si è ribaltato. Bautista è andato a nozze, Toprak ha dovuto ben presto tirare i remi in barca. “Per diversi giri ho tentato di resistere” racconta. “La Ducati era molto più veloce sul dritto, per cui ho dovuto frenare forte e soprattutto accelerare prima che potevo. In questo modo ho mandato le gomme in crisi, ma con queste temperature la SCX (standard, ndr) è normale che dopo una decina di giri abbia un grip. Con meno aderenza (e meno motore, ndr…) era impossibile resistere. L’avantreno mi ha mandato un paio di avvertimenti (anche in pieno curvone…ndr) è ho capito che il secondo posto era meglio di niente”.

“Dovizioso mi ha parlato della MotoGP”

Prima del via Toprak ha parlato a lungo con Andrea Dovizioso, attualmente in sella alla Yamaha M1 in MotoGP con il team RNF. “Mi ha spiegato quali sono le caratteristiche, parole che mi serviranno quando farò il test con questa moto.” Sarà per pura curiosità, “perchè nel 2023 resto qui in Superbike”.

Foto: Marco Lanfranchi