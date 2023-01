Superbike, test Jerez: la classifica alle ore 13, Petrucci senza paura

Finalmente il Mondiale Superbike rompe gli indugi. Oggi e domani il primo test pre-campionato del 2023 a Jerez de la Frontera. Non ci sono tutti i team e i piloti della griglia, ma c’è comunque tanta presenza in pista.

Si può girare dalle ore 10 alle 18, ma stamattina a causa delle basse temperature abbiamo dovuto attendere le undici passate per vedere un po’ di azione presso il circuito intitolato al leggendario Angel Nieto. Il primo a uscire è stato il campione del mondo in carica Alvaro Bautista, curioso di provare la nuova Ducati Panigale V4 R. La novità tecnica più vistosa è il nuovo scarico con finale sotto la sella, qui il video.

Superbike, test Jerez: tempi e classifica alle 13

A prendersi presto la scena sono stati lo stesso Bautista e Toprak Razgatlioglu, che si sono sfidati a suon di giri veloci stappandosi a vicenda il miglior tempo. Continui botta-risposta che sicuramente vedremo anche nel resto della stagione. Alle ore 13 il miglior tempo è dello spagnolo in 1’39″645. Dietro di lui si è inserito il compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi (+0″160), che precede proprio il turco (+0″210).

Tra i rookie il più atteso è senza dubbio Danilo Petrucci, che nel suo box ha tre Ducati Panigale V4 R. Ha utilizzato solo le due in versione 2022, visto che la 2023 ha il motore mappato per lo scarico evo e il Barni Spark Racing Team lo avrà a disposizione solamente dal prossimo test a Portimao. Per il ternano quinto tempo (+1″127) alle spalle della Honda di Iker Lecuona.

Sesta posizione per Philipp Ottl con la Ducati del team Go Eleven, davanti alla BMW di Scott Redding e alla Yamaha di Andrea Locatelli. Top 10 completata dalla Honda di Xavi Vierge e dalla BMW di Michael van der Mark.

SBK, in Kawasaki al lavoro i nuovi tecnici

Non si sono viste in azione le Kawasaki ufficiali, invece quella di Tom Sykes del team Puccetti ha fatto pochissimi giri. Jonathan Rea e Alex Lowes gireranno più tardi.

Il team si è presentato a Jerez con nuovi tecnici, che nei piani dovrebbero dare una grande mano a migliorare una Ninja ZX-10RR che non è rivoluzionata rispetto al 2022. Uno dei volti nuovi di maggiore rilievo è sicuramente Christophe Lambert, l’ex elettronico di Razgatlioglu in Yamaha. Un innesto molto importante.

Tra alcune squadre top è scoppiata una sorta di “guerra” per accaparrarsi i migliori tecnici. Yamaha stessa ha soffiato a Kawasaki il triestino Davide Gentile, ex data engineering di Rea. Rubare personale alla concorrenza per scoprirne i segreti e fare progressi è qualcosa che non sorprende, ovviamente. È sempre successo.