Florian Marino super-tester Kawasaki Superbike a Jerez

Non è passata inosservata la presenza di un altro pilota al box Kawasaki KRT in occasione dei primi test collettivi del Mondiale Superbike 2023 a Jerez de la Frontera. Accanto ai titolarissimi Jonathan Rea ed Alex Lowes, in Andalusia è già sceso in pista nella mattinata Florian Marino. Attualmente impegnato nel Mondiale Endurance FIM EWC, motociclista dai trascorsi in tutte le principali classi delle derivate dalla serie, un po’ sotto-traccia sta offrendo in questi ultimi anni il suo contributo alla causa Provec. Con un doppio-ruolo: collaudatore e coach proprio di Alex Lowes.

DA PROMESSA A PROTAGONISTA DELL’ENDURANCE

Come detto, Florian Marino ha una grande esperienza tra le derivate, con qualche occasionale puntata anche nel paddock del Motomondiale. Da giovane promessa, nel 2010 lottò per la conquista dell’Europeo Superstock 600, trovando poi la successiva promozione al Mondiale Supersport con Ten Kate Honda. Da quel momento in avanti per l’ex pupillo di Hervé Poncharal è stato un girovagare di squadre, moto e campionati, trovando nel Mondiale Endurance la sua giusta dimensione nell’ultimo lustro.

VALORE AGGIUNTO AL BOX KRT SUPERBIKE

Florian Marino è tuttora un pilota giovane (in quanto classe 1993 parliamo pur sempre di un under-30) e, non da meno, in attività ad alti livelli. Per quanto sia un pilota professionista, ha precorso i tempi anticipando il suo futuribile “post” carriera agonistica. Da qualche anno segue Alex Lowes come coach, diventando contestualmente nel 2022 collaudatore Kawasaki Provec per il progetto World Superbike. L’odierna presa di contatto con la ZX-10RR a Jerez non è infatti la prima per Marino, il quale ha già avuto modo di sostituire lo scorso anno lo stesso Lowes nei Test privati di Barcellona.

DA DIVERSI GIORNI IN SELLA

Florian Marino è un pilota molto sensibile con competenze anche in materia di elettronica. Basti pensare che, lo scorso anno, Kawasaki SRC lo ingaggiò nel FIM EWC proprio per portare avanti lo sviluppo dell’elettronica Marelli, oltre per spiccate doti velocistiche. In questo 2023 il motociclista transalpino proseguirà l’avventura nel Mondiale Endurance, passando tuttavia all’esordiente team KM99 Yamaha in equipaggio con Lucas Mahias e Bastien Mackels. Marino ha provato la R1 nei giorni scorsi proprio a Jerez: di fatto, già “caldo” per poter offrire il suo contributo da special-tester KRT in Andalusia…