Superbike test Catalunya, classifica day 1: Bautista detta legge, 2° Lecuona

È da poco terminato il primo dei due giorni di test Superbike a Montmelò. In azione quasi tutti i team e i piloti del campionato. Tanto lavoro da fare in vista della ripresa del campionato, prevista per il weekend 21-23 aprile ad Assen.

Il miglior tempo è stato realizzato da Alvaro Bautista in 1’40″500, vicinissimo al record assoluto (1’40″408) realizzato da Tom Sykes con BMW nella Superpole del 2021. Il pilota spagnolo si trova suo agio sul circuito in Catalunya, dove lo scorso anno fece tripletta di vittorie. Nonostante il vantaggio tecnico sulla concorrenza, lo sviluppo di Ducati non si ferma affatto. Sono stati provati degli aggiornamenti riguardanti la sospensione posteriore per ottenere più grip e più stabilità. Ma c’è stato del lavoro anche sull’anteriore, per avere un ingresso più veloce in curva.

Superbike, test Catalunya: bene Lecuona e Gerloff

Dietro a Bautista c’è Iker Lecuona, il poleman del 2022. Il pilota Honda ha confermato di avere un buon feeling con la pista di Montmelò e ha chiuso 221 millesimi dal connazionale. Terzo tempo per l’altro pilota del team Aruba Racing Ducati, Michael Ruben Rinaldi. Il riminese ha accusato un ritardo di 473 millesimi dal suo compagno di squadra.

Sorprendente Garrett Gerloff, quarto con l’unica BMW M 1000 RR del team Bonovo Action presente (Loris Baz è ancora infortunato). Il pilota americano ha concluso questo day 1 di test SBK con un gap di 650 millesimi da Bautista. Dietro di lui la Honda di Xavi Vierge e la Yamaha di Toprak Razgatlioglu. Il rider turco è stato protagonista di una caduta in curva 2 al mattino. Di quasi un secondo il suo distacco da Alvaro.

Settimo crono di giornata per il rookie Remy Gardner sulla R1 del team GYTR GRT, a precedere le altre Yamaha di Andrea Locatelli e del compagno Dominique Aegerter. Top 10 chiusa dalla BMW di Michael van der Mark, seguito dal teammate Scott Redding.

Danilo Petrucci si piazza dodicesimo (+1″855) con la Panigale V4 R del Barni Spark Racing Team. Oggi ha avuto modo di provare delle novità che dovrebbero rendergli più facile la guida. Il ternano si è messo dietro un’altra Ducati, quella del team Motocorsa Racing guidata da Axel Bassani (+2″363). Quindicesimo il rookie e campione BSB 2022 Bradley Ray, a 2″5 da Bautista.

Il Kawasaki Racing Team oggi non ha girato, avendo già effettuato due giorni di test ad Aragon la scorsa settimana. Jonathan Rea e Alex Lowes saranno in azione solo domani.

SBK, test Catalunya: tempi ufficiali e classifica finale Day 1

Foto: WorldSBK.com