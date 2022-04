Superbike: Test ad Aragon, gli orari in pista e le ultime novità

E’ l’ultima occasione per risolvere i problemi emersi nel precampionato, oppure pescare il jolly che può far svoltare la sfida Superbike 2022. Il MotorLand Aragon ospita due giornate di collaudo, lunedi 4 e martedi 5 aprile, in vista del debutto Mondiale previsto sulla stessa pista il prossimo week end. Nel precedente appuntamento di dieci giorni fa al Catalunya Circuit Toprak Razgatlioglu è stato velocissimo sul giro secco. Alvaro Bautista e la Ducati sono stati molto incisivi sul paso mentre Jonathan Rea si è un è pò nascosto, girando sempre con gomma SC0, la media, evitando di mettere mano alla SCX che invece è stata ben sfruttata dai due avversari. E’ ipotizzabile che anche ad Aragon nessuno scoprirà veramente le carte. Inoltre il gioco di gomme e assetti diversi, come sempre, mischierà le carte. Per conoscere tutta la verità bisognerà aspettare la gara, anche se la sfida al cronometro farà aumentare l’attesa.

Pirelli introduce la SCQ

Fornitore unico Superbike per la diciannovesima stagione di fila, la Pirelli ad Aragon affiderà a tutti i piloti la nuova copertura SCQ, che prende il posto della Q, cioè la copertura tutto-o-niente che si utilizzava in qualifica. Interpretando le nuove regole che riducono la disponibilità di soluzioni utilizzabili per ogni round (da 23 si scenderà a 21), la Pirelli ha progettato una soluzione che invece di un singolo giro (o due, in qualche circuito meno probante per le gomme) dovrebbe reggere una decina di tornate. Verrà affidata ai team per la Superpole e la gara sprint, quindi di fatto SCQ sarà una gomma molto più simile alla SCX, la morbida da gara, che alla progenitrice Q. I top rider hanno già avuto modo di saggiarne le caratteristiche nei test invernali, qui l’avranno tutti e le indicazioni che arriveranno ai tecnici Pirelli saranno ancora più complete.

Tanto lavoro in pista

Oltre alla Superbike saranno in pista anche i ragazzi della SSP300, la entry class delle derivate dalla serie, e i piloti della SSP. Nella serie cadetta ci sarà il primo, vero confronto fra le quattro cilindri (Yamaha in testa) e l’attesissima Ducati V2 955, che finora ha girato quasi sempre in solitario. Tutte le categorie avranno a disposizione tre sessioni di 45 minuti per ciascuna delle due giornate di test.

Occhio al freddo

Un’incognita che pesa sui test sono le condizioni meteo. Non dovrebbe piovere nei due giorni, ma sono attese temperature molto rigide: in Aragona di notte si scende sotto zero e nell’ora più calda del giorno il termometro dovrebbe segnare 12° C. Nel week end invece le temperature si alzeranno considerevolmente: sabato e domenica sono attesi 25° C. Un delta di questo genere potrebbe cambiare le carte in tavola…

Van der Mark non ce la fa, confermato Ilya Mikhalchik

BMW Motorrad ha confermato l’indisponibilità di Michael van der Mark per il round Aragon. L’olandese si è infortunato il mese scorso allenandosi con in bici e conta di tornare in pista nella gara di casa, ad Assen, il 23-24 aprile. In Spagna lo sostituirà il pilota ucraino Ilya Mikhalchik, che è già salito sulla M1000R nei test al Catalunya Circuit. Mikhalchik corre per BMW da anni: ha vinto il campionato tedesco ed è ufficiale nel Mondale Endurance.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

Gli orari in pista di lunedi 4 aprile

10:00-10:30 WorldSSP300 – FP1

10:40-11:25 WorldSSP – FP1

11:35-12:20 WorldSBK – FP1

12:30-13:00 WorldSSP300 – FP2

13:30-14:15 WorldSSP – FP2

14:25-15:10 WorldSBK – FP2

15:20- 15:50 WorldSSP300 FP3

16:00- 16:45 WorldSSP FP3

16:55- 17:40 WorldSBK FP3