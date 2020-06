La Superbike è in attesa di conoscere il calendario completo: Misano, Barcellona e Magny Cours con il pubblico? Intanto si ipotizzano ben sette gare in ogni evento...

Ci potrebbero essere addirittura sette gare in ciascuno dei 5-6 round Superbike che Dorna sta cercando di mettere in piedi per completare il Mondiale 2020 partito a fine febbraio dall’Australia. Oltre alle tre abituali sfide top class, il piano è far disputare una doppia gara anche per Supersport e WSSP300, la entry class delle derivate dalla serie.

Problema costi in più

Contando la gara che si è già svolta a Phillip Island, con un doppio impegno in ogni week end la Supersport potrebbe disputarsi sull’arco di tredici gare, l’esatto numero previsto prima dell’emergenza Coronavirus. Identico discorso per la 300, che con la doppietta potrebbe contarne dodici. La modifica del programma è stata chiesta dalle squadre, che così avrebbero modo di presentare ai loro sponsor un pacchetto in linea con quello che era stato offerto al momento della stipula dei contratti. Dorna sta cercando di capire se il progetto è possibile. “L’idea sarebbe correre le due gare in più il sabato pomeriggio, dopo la prima sfida Superbike” conferma Gregorio Lavilla, capo dell’organizzazione. “Ma questo implica un maggior costo per la produzione TV e per il satellite”. Stimando in circa due ore il tempo necessario, stiamo parlando comunque di somme non iperboliche…

Quando arriva il calendario?

Dorna ha già comunicato le date di tre round: 1-2 agosto a Jerez, la settimana successiva a Portimao e 29-30 agosto Motorland Aragon. Tutte sono soggette ad approvazione dei rispettivi governi, ma non c’è problema: in Spagna e Portogallo sono già ripresi, a porte chiuse, anche i campionati di calcio. Un altro round si correrà sicuramente a Misano, gli altri due avranno luogo al Montmelò (Barcellona) e Magny Cours (Francia). Quasi nulle, ad oggi, le possibilità che si possano rimettere in piedi gli eventi previsti a Donington (GB) e Assen (Olanda). Se la situazione continuerà a migliorare, non è affatto da escludere che a Misano, Barcellona e Magny Cours si possano correre con il pubblico presente.