McAMS Yamaha svela la livrea della R1 2020 per il BSB

In concomitanza con l’annuncio del nuovo calendario del British Superbike, il team McAMS Yamaha ha svelato la livrea che vestirà le due R1 per tutto l’arco della stagione. Non ci sono particolari cambiamenti da un punto di vista estetico, sempre con la presenza di McAMS in qualità di title sponsor dal 2016 a questa parte.