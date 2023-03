La Superbike scalda il round Emilia Romagna: vi aspetta un grande show

Danilo Petrucci, Micheal Rinaldi, Michele Pirro, Nicolò Bulega, Yari Montella: parata di stelle a Misano per la presentazione dell’Emilia Romagna Round del Mondiale Superbike. L’evento è iniziato con la parte istituzionale: il saluto delle autorità del territorio romagnolo e dei dirigenti del Misano World Circuit. E’ stato posto l’accento sull’importanza della Superbike per l’autodromo e per la Riviera Romagnola. Quest’anno l’impianto torna ad avere la capienza del periodo pre-covid senza alcun tipo di restrizione. L’auspicio è di vedere il MWC pieno, in un clima più rilassato rispetto al passato.

La data è favorevole perché cade nel ponte del 2 giugno e quindi molti potrebbero approfittare per andare all’evento e magari anche in spiaggia. I prezzi dei biglietti sono calmierati, soprattutto in prevendita, per andare incontro alle famiglie. Le gare saranno anticipate da un pre-event con bici elettriche nei territori dell’entroterra.

I piloti italiani sono entusiasti di gareggiare qui. L’appuntamento è molto sentito da tutti loro ma anche da Alvaro Bautista che ha inviato un video messaggio. Tra i presenti anche due top manager del Mondiale Superbike: Serafino Foti che alla guida del Team Ducati Aruba e Marco Barnò, del team Barni. Ci si è focalizzati dunque sui successi Ducati, da sempre amatissima dal pubblico di Misano. Foti ha ricordato quando veniva al MWC, allora Autodromo di Santamonica, come pilota negli anni ’90. Durante la presentazione è intervenuto inoltre Francesco Valentino, Responsabile Marketing del World Superbike, che ha illustrato i dati di ascolto del WorldSuperbike, il terzo campionato motoristico più seguito al mondo. Il round di Misano è fra quelli di maggior successo sia a livello di pubblico che televisivo.

E’ stato poi presentato poi il team Garage51 By Barni Racing ed infine è stata svelata la locandina ufficiale dell’Emilia Romagna Round, autografata da tutti i piloti presenti.

Foto Marzio Bondi