Superbike, Sandro Cortese si arrende? “Difficile pensare di correre”

In questo 2021 non rivedremo Sandro Cortese in Superbike. Dopo l’infortunio della passata stagione, il tedesco ammette che tornare sarà difficile.

Sandro Cortese non sarà al via della stagione Superbike 2021. L’ex pilota del team Pedercini si sta riprendendo dal terribile infortunio rimediato in Gara 1 a Portimao nel 2020, ma non avrà l’occasione di tornare in sella. Ricordiamo che Cortese in quell’occasione si era procurato la frattura di due vertebre toraciche.

“Non sono ancora al massimo”

“Realisticamente non sarà probabilmente possibile per me guidare quest’anno” ammette Cortese a Speedweek. “Prima di tutto non sono ancora al massimo fisicamente e poi non c’è nessun team per cui possa firmare presto un contratto. È una strana situazione comprendere che quest’anno con ogni probabilità non riuscirò a correre.” Sandro è conscio del suo status: “Non posso mentire a me stesso, so quanto sia difficile tornare. Nella mia testa riesco ad immaginare adesso anche altri modi per rimanere connesso al motorsport.”

“Il ritiro? Me lo immaginavo in modo diverso”

Le parole del tedesco suonano quasi come un ritiro: “Nessuno vuole fermarsi con un infortunio, di solito immagini la fine della tua carriera in modo diverso. Tuttavia per fortuna sono qua e ho un’altra opportunità per seguire una nuova strada. Se le cose fossero andate diversamente a Portimao, non sarei qua a pensare di diventare un brand ambassador o un commentatore per la TV, od a pensare con chi avrei speso i miei prossimi giorni in pista.”

