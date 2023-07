Superbike, Roberto Tamburini sostituisce Bradley Ray a Most

Roberto Tamburini torna a “casa” anche se solo per un week-end. Al Motoxracing si sente in famiglia. L’anno scorso ha partecipato al Mondiale Superbike con loro, è tutt’ora iscritto al loro moto club e continua a collaborare per progetti comuni. Bradley Ray salterà la tappa di Most per operarsi alla spalla (leggi qui) ed era quindi naturale che Sandro Carusi chiamasse Roberto Tamburini. Per altro se quest’anno avesse avuto la possibilità di schierare due moto al WorldSBK gli avrebbe dato certamente un’altra opportunità con una moto decisamente più performante rispetto a quella utilizzata nel 2022.

Il Tambu è pronto dunque per la sua seconda gara stagionale del Mondiale Superbike e torna in sella ad una Yamaha dopo una breve parentesi sulla Honda MIE ad Imola in sostituzione di Syahrin che in Repubblica Ceca spera di tornare.

A Most l’anno scorso Roberto Tamburini aveva conquistato un buon 11esimo posto in gara-2 ed ora spera di confermarsi a buoni livelli. Certo, non è facile sostituire Ray che ad Imola aveva conquistato un brillante sesto posto.

Roberto Tamburini, motivazioni alle stelle

Tambu è entusiasta di questa opportunità. Non si crea aspettative ma è carico al massimo.

“Prima di tutto ringrazio Sandro Carusi e Andrea Dosoli di Yamaha Europa che mi hanno dato l’opportunità di competere a Most – dice Roberto Tamburini – Sono molto contento di tornare a correre, anche se per una gara, con Sandro e il team Yamaha Motoxracing Worldsbk team dopo la bella stagione dello scorso anno.

So che le moto, rispetto a quella che guidavo io nel 2022, è un po’ diversa e per questo sono curioso di provarla e vedere le sensazione che proverò in sella.

Cercherò fin dal venerdì mattina di cucirmi la moto addosso con l’ aiuto del mio team ed insieme di fare un buon lavoro nei tre turni prima della gara per arrivare ad essere più veloci che si può. Speriamo che il meteo sia clemente. Mi voglio godere il weekend senza grosse aspettative. Sono consapevole che pronti via, in così poco tempo, non sarà semplice. Le motivazioni sono molto forti e l’impegno è massimo. Cercheremo di essere più competitivi possibile e vedremo a fine weekend cosa avremo portato a casa”.