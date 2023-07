La Triumph Street Triple 765 RS si trasforma in una moto da pista

La Triumph Street Triple 765 RS cambia veste e con un kit Team Speedy Bike diventa una moto da competizione. Al momento non è omologata per le gare professionistiche e si può utilizzare solo nel National Trophy, nella Pirelli Cup e nei campionati amatoriali in generale. Le prestazioni però sono già elevate. Con la Triumph Street Triple 765 RS elaborata dal team Team Speedy Bike, il collaudatore Fabrizio Lai ha stabilito il record della pista in gara all’autodromo di Cremona.

Il progetto è veramente interessante.

“Abbiamo preso la naked, la Triumph Street Triple 765 RS nuova, e l’abbiamo trasformata in una supersportiva– racconta Fabrizio Lai a Corsedimoto– Stiamo sviluppando un kit. Un appassionato compra la Street e va a girare tranquillamente per strada con il manubrio alto poi con i pezzi che stiamo mettendo a punto la può trasformare fino a farla diventare una moto da pista, una pseudo Moto2″.

Quando siete partiti con questo progetto?

“In primavera. Il primo test lo abbiamo fatto in marzo a Misano. Stiamo lavorando sodo e siamo contentissimi perché in quattro mesi abbiamo raggiunto delle ottime performance e diventerà veramente veloce. A livello di ciclistica, con le modifiche apportate, è già grado di andare veramente forte ma siamo solo agli inizi. A me piace tantissimo portare avanti questo lavoro con il team Team Speedy Bike in collaborazione con South Garage Milano Triumph Italia. Mi avevano anche chiesto di tornare a correre ma preferisco fare il collaudatore e partecipare a qualche gara per testare i progressi del mio lavoro”.