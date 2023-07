Ivan Goi e Fabrizio Lai: una sfida d’altri tempi in Coppa Italia

Ivan Goi vince davanti a Fabrizio Lai. No, non è successo vent’anni fa ma domenica scorsa a Cremona nella Coppa Italia. La vittoria del Trofeo Pirelli classe 600 è andata al giovanissimo Edoardo Aquilano con Team Rosso e Nero ma sul gradino più alto del podio è salito Goi che ha preceduto Lai ed Aquilano.

Ivan e Fabrizio hanno rispettivamente 43 e 44 anni e sono stati tra i grandi protagonisti del Motomondiale tra il 1996 ed il 2008. Non si sono quasi mai sfidati in pista perché Goi aveva iniziato prestissimo e quando è arrivato Lai stava già lasciando il paddock della MotoGP. S’incontrato invece oggi, come wild card, in alcune gare della Pirelli Cup nell’ambito della Coppa Italia. Fabrizio Lai ha stabilito il record della pista in gara con il tempo di 1.33.573 su Triumph.

Ivan Goi non ha partecipato alle libere ma è arrivato il circuito direttamente sabato, per le qualifiche con la Ducati noleggiata da Motocorsa.

“In gara sono partito terzo e c’era un ritmo veramente elevato – racconta Ivan Goi a Corsedimoto – Io perdevo nella prima parte ma era dovuto alle caratteristiche della moto e all’elettronica visto che uso quella di serie. Riuscivo comunque a recuperare nella parte finale: facevo un po’ l’elastico. Nel finale Lai ed Aquilano hanno alzato un po’ i tempi ed io sono riuscito ad agganciarmi. Appena mi si è presentata l’occasione, mi sono affiancato a Lai che era secondo. In staccata vado sempre bene. E così mentre ho passato Lai ho superato anche Aquilano, nella stessa staccata”.

Cosa hai provato?

“È stato molto emozionante sia per me che per tutte le persone che erano in tribuna e al muretto. Mancava un giro, ho chiuso tutte le porte, sono rimasto concentrato ed ho vinto. Per me è stata una gran bella soddisfazione perché noleggio la moto, mi presento con un solo meccanico, corro e poi vinco. È una cosa che ultimamente non si vede più ma è bella anche questo”.