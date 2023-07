MotoGP, scoperta una truffa dei biglietti per il GP Jerez 2024

Non c’è ancora nemmeno una bozza di calendario MotoGP 2024, ma i “furbetti dei biglietti” sono già in azione. Dall’organizzazione del Circuito de Jerez infatti è arrivata la conferma di una scoperta in tal senso, una frode in piena regola per un GP che non ha ancora una data. Purtroppo sembra che qualcuno ci sia cascato, ma le forze dell’ordine, in collaborazione con la pista andalusa, sono al lavoro per risolvere quanto prima la situazione.

Jerez, la nota

Il Circuito di Jerez-Angel Nieto vuole informare il pubblico e tutti gli appassionati di motociclismo che è stata scoperta una vendita di biglietti falsi per il GP 2024 in varie piattaforme online. Sono biglietti falsi che non permettono l’accesso all’evento. Vogliamo comunicare il nostro dispiacere a tutti coloro che sono stati vittime di questa truffa. Stiamo lavorando con le autorità competenti per investigare e quindi sventare questa frode. Vogliamo poi sottolineare che non c’è ancora un calendario né una data ufficiale per il GP, quindi i biglietti ufficiali non sono ancora in vendita.

Vi raccomandiamo di comprare i biglietti solo attraverso i canali ufficiali del Circuito di Jerez-Angel Nieto per evitare di essere vittime di questi raggiri. Quando verrà fissata la data ufficiale per il Gran Premio 2024 lo annunceranno le piattaforme ufficiali, stesso discorso per la vendita dei biglietti. Chiediamo a tutti gli appassionati di stare attenti e di astenersi dal comprare biglietti attraverso canali non ufficiali. Rinnoviamo il nostro impegno per la sicurezza e la soddisfazione dei nostri tifosi. Continueremo a lavorare per garantire un’esperienza sempre più sicura ed emozionante per tutti gli amanti del motociclismo.

Foto: Valter Magatti