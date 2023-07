MotoGP, Augusto Fernandez: il rinnovo e l’importanza di Pedrosa

Nel campionato MotoGP 2023 l’unico rookie in griglia è Augusto Fernandez, che finora si è comportato abbastanza bene. Finora ha messo insieme 42 punti e occupa la quattordicesima posizione nella classifica generale. Il suo migliore risultato è il quarto posto ottenuto nella gara a Le Mans.

Il campione in carica della Moto2 si sta impegnando al massimo per adattarsi alla sua KTM RC16. Purtroppo il team GASGAS Tech3 non ha potuto sfruttare l’esperienza di Pol Espargarò nella prima parte di stagione, sarebbe stata utile anche al 25enne madrileno. Da Silverstone ci sarà il ritorno di Polyccio e vedremo se avrà effetti positivi anche sull’ultimo arrivato.

MotoGP, Fernandez elogia Dani Pedrosa

Se Espargarò non ha potuto dargli il suo aiuto, c’è un altro pilota che è risultato importante per Fernandez. Si tratta di Dani Pedrosa, tester KTM: “Sinceramente – ha detto Augusto a DAZN – ciò che mi ha maggiormente aiutato è stato quando abbiamo avuto Dani in pista. Nei test in Malesia e nella gara di Jerez. Guida in modo preciso e nella telemetria si vede che è velocissimo. A Jerez è stato rapido come o più dei piloti ufficiali“.

Il rider madrileno ha anche spiegato che gli è più facile guardare i dati di Pedrosa rispetto a quelli degli altri piloti KTM: “La sua telemetria è più normale e la capisci. Magari prendi quella di Binder, vedi che ha fatto una curva molto più veloce di te, ma non riesci a capire“.

Augusto ancora in MotoGP nel 2023

In queste settimane si è parlato molto anche del futuro di Fernandez, visto che aveva un contratto in scadenza a fine 2023 e KTM intende portare Pedro Acosta in MotoGP. Non essendoci spazio nel team ufficiale, il giovane talento della Moto2 dovrebbe approdare in GASGAS Tech3 al posto di Augusto oppure di Espargarò.

Ma Stefan Pierer, CEO di Pierer Mobility AG, in un’intervista a Speedweek ha commentato così la situazione: “Vogliamo dare a Pol un’occasione di dimostrare di essersi ripreso. Se sta bene, guiderà anche nella prossima stagione. Acosta guiderà una KTM MotoGP nel 2024, se servirà un posto in più ci organizzeremo. Abbiamo esteso il contratto di Fernandez. Credo che un posto si libererà e potremo gareggiare con i nostri cinque piloti“.

In KTM sono tranquilli, vedremo cosa succederà. Il tentativo con LCR non è andato a buon fine, quindi bisognerà capire come la casa di Mattighofen schiererà il pilota che resterà fuori dalle formazioni attualmente in griglia.

Foto: GASGAS Tech3