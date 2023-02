Superbike, Rinaldi in crescita: “Essere assieme ai primi è un buon inizio”

Davvero un pre-campionato positivo quello di Michael Ruben Rinaldi finora. A Portimao il riminese si è preso il miglior tempo nella prima giornata e poi si è classificato terzo nel day 2, ma a soli 109 millesimi dal compagno Alvaro Bautista.

Presto per cantare vittoria, però la sua stagione è partita in maniera incoraggiante in vista dell’inizio del Mondiale Superbike 2023. Il pilota del team Aruba Racing Ducati ha trovato un buon feeling con la Panigale V4 R e spera di trovare nuove conferme a Phillip Island, dove si svolgeranno l’ultimo test (20-21 febbraio) e poi le prime gare del calendario.

Superbike, test Portimao: Rinaldi felice delle sue sensazioni

Rinaldi si è detto soddisfatto di come sono andate queste due giornate di lavoro in Portogallo: “Ieri sono partito molto bene, oggi erano tutti più agguerriti e hanno migliorato il tempo sul giro. L’ho fatto anche io, in quattro abbiamo battuto il precedente record della pista. Uno step avanti incredibile. Ho seguito il mio lavoro, ho cercato di avere una base solida anche con gomme usate. Ho fatto varie comparative e ho provato una piastra di sterzo diversa che mi è piaciuta”.

Il pilota romagnolo è entusiasta di essersi confermato nelle prime posizioni a Portimao, però sa che c’è ancora del lavoro importante da fare: “Una giornata positiva, dei tempi incredibili. Essere lì con i primi è un bell’inizio. Adesso dobbiamo continuare a lavorare, a breve andremo in Australia e vogliamo essere pronti. I test sono stati positivi, però le gare sono una cosa diversa“.

Michael ha tutte le intenzioni di essere protagonista nel Mondiale Superbike 2023 e sente di essere in una buona condizione: “I tempi sul giro nei test contano relativamente. Conta di più il feeling con la moto, come riesci a fare il tempo e il come lavori con la tua squadra. Siamo partiti col piede giusto quest’anno e dobbiamo continuare ad avere questa mentalità per arrivare a Phillip Island e giocarcela“.

Foto: Instagram @michaelrinaldi21