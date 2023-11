Remy Gardner ha avuto un impatto duro con il Mondiale Superbike. C’erano grandi attese intorno all’australiano ex iridato della Moto2 ma nella prima parte del Mondiale ha un pò sofferto la necessità di adattarsi a moto, campionato e gomme che non aveva mai sperimentato. Il finale di stagione però è stato coi fiocchi. Gardner ha progressivamente avvicinato le posizioni di vertice, risultando poi il più veloce di tutti nella prima uscita di test invernali a Jerez, all’indomani della conclusione del campionato. In quella circostanza il figlio d’arte (papà Wayner è stato iridato della 500GP) ha utilizzato per la prima volta le evoluzioni Yamaha ’24, prendendo il volo soprattutto con la gomma ultrasoffice. Decisamente un inizio molto convinte per l’avventura che lo attende la prossima stagione in sella alla YZF-R1 schierata da GRT.

Un grande inizio

Remy nei giorni scorsi ha fatto tappa ad Eicma, ospite del marchio d’abbigliamento per motociclisti Ixon. “Abbiamo appena finito la stagione 2023 di Superbike decisamente in maniera positiva, il che è l’ideale per iniziare al meglio il prossimo campionato” ha commentato Remy. “Quest’anno ho riscontrato alcune difficoltà con il cambiamento di categoria, di moto e di gomme. Questa stagione mi è servita per imparare, ma ora che ho iniziato a capire, penso che il prossimo anno potremo fare meglio e magari essere sempre in gara per le prime cinque posizioni. Questo è l’obiettivo”.

La mia prima volta

Per Gardner è stata la prima volta ad Ecima. Il pilota australiano è stato l’ospite d’onore del lancio della nuova collezione 2024 di del brand, presente nei negozi a partire da marzo. “Questa era la mia prima volta qui ad EICMA e l’esperienza con Ixon è stata fantastica, probabilmente è stato l’evento migliore che io abbia mai fatto. C’erano così tante persone ed è stato bello poter avere un momento del genere con i fan. Sono stati giorni incredibili.”