Superbike, Remy Gardner in crescita: svolta definitiva nel 2024?

È stato un Remy Gardner molto competitivo quello che abbiamo visto nel recente round Superbike in Portogallo. Già dalle prove libere si era capito che sarebbe stato un weekend positivo per lui. In Superpole ha fatto il nono tempo, ma solo perché il suo best lap è stato cancellato causa bandiere gialle, sennò sarebbe partito più avanti.

Il pilota del team GYTR GRT Yamaha in Gara 1 è arrivato sesto a mezzo secondo da Alex Lowes e in Superpole Race ha chiuso quarto a meno di tre secondi dal podio. Purtroppo, in Gara 2 si è dovuto ritirare per un problema tecnico alla sua R1, altrimenti aveva il potenziale per ottenere un altro buon risultato. Può essere felice di com’è andata a Portimao e deve cercare di fare bene anche nell’ultimo evento a Jerez.

Superbike Portimao, Gardner soddisfatto

Gardner si è detto amareggiato per come è finito il weekend all’Autodromo Internacional do Algarve, però nel complesso può essere contento della velocità avuta e dei risultati: “È andata bene fino a Gara 2. Sono partito nono nella Superpole Race, ma sapevo di poter fare una buona corsa. Mi era stato cancellato il tempo nelle qualifiche e dunque sapevo di poter essere più avanti. Ho fatto degli ultimi due giri molto buoni, lottando con Rinaldi e Lecuona. Sono felice del quarto posto“.

Il positivo piazzamento nella Superpole Race gli aveva dato grande fiducia per chiudere il fine settimana con altro risultato importante: “L’ho usato come trampolino di lancio per Gara 2 e sono stato terzo per un po’, ma mi mancava un po’ di passo con gomme nuove. I ragazzi davanti si sono un po’ allontanati da me. Poi ho iniziato a riprendere il mio ritmo e ad avvicinarmi molto a Lecuona e credo che avrei potuto avere un buon passo verso fine gara, però sfortunatamente ho avuto un problema tecnico e ho dovuto ritirarmi. Comunque è stato un weekend positivo“.

Remy vuole essere forte nel 2024

Il figlio d’arte è contento della piega che ha preso la sua stagione, il feeling con il team GYTR GRT Yamaha è migliorato e così anche quello con la R1: “La squadra sta capendo ciò di cui ho bisogno. Abbiamo ancora tanto da lavorare e da imparare, ma nell’ultima seconda parte di stagione siamo stati più forti ed è un trampolino di lancio per il 2024. A Jerez sarà importante fare i due giorni di test“.

Con un anno di esperienza alle spalle, Gardner può fare un 2024 di ottimo livello in Superbike. Yamaha crede in lui e, infatti, lo ha confermato. Vedremo se nella prossima stagione riuscirà a fare un salto di qualità.

Foto: Yamaha Racing