Kappa, gli accessori che fanno più bella Honda XL750 Transalp

Kappa ha realizzato una serie di accessori speciali per sposarsi alla perfezione con il carattere avventuroso della nuova Honda Transalp. Stiamo parlando di una moto che dal momento del lancio, nell’ormai lontano 1987, è diventata il sogno di generezioni di motociclismo. La nuovissima versione della celebre enduro stradale si chiama XL750. Si può parlare di evoluzione della specie: il motore è due cilindri in linea e le dotazioni tecnologiche sono del massimo livello.

Il vestito Kappa, le valige

Kappa ha deciso di “vestire” il nuovo modello 2023 con un intero allestimento studiato ad hoc. Per quanto riguarda le valige, è stato scelto il tris Monokey in alluminio K’MISSION, composto dalle laterali KMS36APACK2, da 36 litri cadauna e dal topcase KMS44A, con capacità 44 litri. Per montare il tris sulla Transalp serve il portavaligie laterale specifico PL ONE-FIT configurato con attacco MONOKEY siglato KLO1201MK. Il componente è robusto: è costruito in tubolare da 18 mm e abbinato al componente 12RKITK diventa un portavaligie a rimozione rapida. Il topcase si fissa tramite l’attacco posteriore KR1201 + una delle delle piastre MONOKEY KM5, KM8A, KM8B, KM9A, KM9B. Quella mostrata in foto sulla moto, la KM8A (realizzata in alluminio anodizzato spessore 5 mm) si presta all’utilizzo anche come portapacchi.

Leggere ed ergonomiche

Le valige sono realizzate in modo da ridurre al al minimo la quantità di scarti di materiale. La linea K’MISSION offre una dotazione tecnica completa: le laterali – completamente Made in Italy – dispongono di maniglia ergonomica integrata nella cerniera di rotazione del coperchio. Che può aprirsi completamente senza l’uso di cinghie o cavi di ritenuta e 4 passacinghia ricavati direttamente dalla struttura monolitica del coperchio. Il top-case offre 2 maniglie poste sul lato posteriore, le quali integrano anche le robuste cerniere del coperchio, permettendo anche in questo caso una maggior apertura senza l’impiego dei classici cavi di ritenuta. Inoltre ci sono 4 passacinghia integrati nel coperchio, predisposizione per il fissaggio di uno schienalino, robusti rivetti e infine una serie di appigli e agganci interni che permettono il fissaggio del carico sia al coperto che al fondo della valigia. Inoltre, il bauletto è dotato del nuovo sistema “WIRELEASE SYSTEM”, che permette di sganciare la valigia dalla piastra tramite la rotazione di una manopola esterna con cavo, posta direttamente sotto la serratura Security Lock. Per l’aggancio non è necessario ruotare la manopola.

Gli altri accessori

Oltre al tris di valigie, l’allestimento proposto da Kappa include altri utili accessori. Spicca il KTL6415KIT, completo di attacco specifico per il fissaggio del KS250 Tool Box (cassetta porta attrezzi con chiave) al portavaligie laterali sul lato sinistro della moto. Abbiamo poi l’ES1111K, supporto in alluminio e acciaio inox ideato per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale. Per i cupolini ci sono due proposte: il protettivo KD1201ST (trasparente, 62 x 40 cm. Più alto dell’originale di ben 21,5 cm) e il KD1201S (fumé, 52 x 40 cm. Più alto dell’originale di 11,5 cm). E ancora troviamo il KFB1201, un traversino da montare dietro il cupolino, sul quale installare uno dei porta smartphone-GPS prodotti da Kappa. Per proteggere le mani da pioggia e aria fredda Kappa propone per questa moto anche il set paramani in tecnopolimero nero KHP1201B. A protezione del propulsore è disponibile il paramotore alto KNH1201; questo accessorio arriverà anche in versione bassa. Insieme permetteranno una protezione ottimale del motore.

I prezzi

KMS36APACK2: 537,50 euro. KMS44A: 356,00 euro. KLO1201MK: 276,00 euro.

12RKITK: 89,00 euro. KR1201: 85,00 euro. KTL6415KIT: 52,00 euro. KS250 Tool Box: 94,00 euro. ES1111K: 37,50 euro. KD1201ST: 99,00 euro. KD1201S: 83,00 euro. KFB1201: 38,00 euro.

KHP1201B: 110,00 euro. KNH1201: in via di definizione.