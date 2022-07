Kappa Stryker: la famiglia di borse da moto si allarga a un prezzo super

Lo scorso anno il marchio ha lanciato STRYKER, una linea dal design essenziale inizialmente composta di due borse morbide universali ed estensibili. La collezione dà ora il benvenuto a tre interessanti new entry: la borsa a rullo impermeabile ST102W, il borsone da sella ST103W e la pratica borsa cargo ST104W. Ad accomunare tutti i modelli sono i materiali tecnici, la presenza di cinghie regolabili per un rapido fissaggio al veicolo e il prezzo… decisamente inclusivo!

Per ogni tipo di moto

Adattabile praticamente a ogni genere di moto o scooter grazie alla notevole versatilità e al sistema di fissaggio pratico e sicuro, la linea STRYKER di Kappa quest’anno si amplia accogliendo 3 nuovi modelli differenti per uso e capacità ma simili nella progettazione smart e i materiali altamente tecnici – tutti realizzati secondo la normativa Reach – resistenti all’acqua e all’usura. Si tratta di ST102W, ST103W ed ST104W. Di seguito un approfondimento.

ST102W (prezzo al pubblico: 39,00 euro)

Con una capacità di 30 litri in dimensioni piuttosto compatte, questa borsa a rullo si può fissare alla sella o al portapacchi tramite due cinghie elastiche regolabili fornite in dotazione.

Realizzato in resistente PVC Tarpaulin senza cuciture saldato ad alta frequenza e dotato di pratica chiusura a rigiro, questo modello assicura al contenuto totale impermeabilità.

Non mancano infine la maniglia per il trasporto a mano e la cinghia per il trasporto a tracolla.

ST103W (prezzo al pubblico: 64,00 euro)

Questo borsone da sella condivide con il modello a rullo sopra citato materiali e dotazioni tecniche, tra cui maniglia e cinghia per il trasporto a mano e chiusura a rigiro che garantisce l’impermeabilità.

La differenza sostanziale sta nella capacità di ben 40 litri, nella forma e nelle dimensioni, leggermente più ampie. Anche in questo caso l’aggancio al veicolo è facilissimo: basta utilizzare le due cinghie elastiche regolabili e universali fornite insieme al prodotto.

ST104W (prezzo al pubblico: 54,00 euro)

Versatile, compatto, ideale anche per il trasporto a mano grazie alla presenza di maniglia e comoda cinghia imbottita, questo modello cargo da 15 litri si può agganciare al portapacchi o sopra la valigia laterale mediante l’utilizzo di 4 cinghie regolabili e universali.

Realizzato in PVC Tarpaulin 250D termosaldato e dotato dell’immancabile chiusura a rigiro, ST104W è in grado di garantire un alto livello di impermeabilità.

Tra le dotazioni tecniche una pratica tasca posteriore in rete, stampe riflettenti per favorire la visibilità e interni rinforzati per conferire alla struttura della borsa maggiore sostegno.

Schede tecniche

ST102W: Materiali: PVC Tarpaulin, saldato ad alta frequenza, senza cuciture (tutti i materiali sono realizzati secondo la normativa Reach). Dimensioni (cm): 50x27x27 (l x a x p). Capacità: 30 litri. Sistemi di fissaggio alla moto: 2 cinghie elastiche. Dotazioni: Sistema di chiusura a rigiro per garantirne l’impermeabilità; maniglia per trasporto a mano; cinghia per il trasporto a tracolla. Colori: Nero.

ST103W: Materiali: PVC Tarpaulin, saldato ad alta frequenza, senza cuciture (tutti i materiali sono realizzati secondo la normativa Reach). Dimensioni (cm): 54x30x30 (l x a x p). Capacità: 40 litri. Sistemi di fissaggio alla moto: 2 cinghie elastiche. Dotazioni: Sistema di chiusura a rigiro per garantirne l’impermeabilità; maniglia per trasporto a mano; cinghia per il trasporto a tracolla. Colori: Nero.

ST104W: Materiali: PVC Tarpaulin 250D, saldato ad alta frequenza, senza cuciture (tutti i materiali sono realizzati secondo la normativa Reach). Dimensioni (cm): 38x26x16 (l x a x p). Capacità: 15 litri. Sistemi di fissaggio alla moto: 4 cinghie per aggancio al portapacchi e/o alla valigia laterale. Dotazioni: sistema di chiusura a rigiro per garantire l’impermeabilità della borsa; cinghia a tracolla con imbottitura; interni rinforzati per conferire maggior sostegno alla struttura della borsa; maniglia per trasporto a mano; stampe riflettenti per una maggiore visibilità; tasca in rete posteriore. Colori: Nero.