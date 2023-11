Superbike, Remy Gardner ammette: “Rea mi ha sorpreso”

È stato Remy Gardner a chiudere con il miglior tempo il test Superbike disputato a Jerez. Il suo 1’38″448 è stato migliore del crono (1’38″635) realizzato da Alvaro Bautista per aggiudicarsi la pole position nel weekend di gara. Ha sfruttato bene l’utilizzo della SCQ e in generale ha svolto un buon lavoro, provando anche alcune novità portate da Yamaha.

Superbike, test Jerez: l’analisi di Gardner

Il pilota del team GYTR GRT Yamaha non può che essere soddisfatto di quanto fatto in Spagna: “È stato un test positivo. Il ritmo con le gomme da gara era davvero buono. Alla fine dell’ultima sessione abbiamo utilizzato due gomme da qualifica e fatto un giro davvero fantastico. C’era qualcosa in più che avrei potuto fare, ma ho commesso qualche errore in quel giro. Non è stato perfetto. Comunque sono abbastanza contento dei due giorni di lavoro. Più che del giro sono soddisfatto dei miglioramenti compiuti con ciò che ha portato Yamaha“.

Il campione del mondo Moto2 del 2021 non ha spiegato quali siano gli upgrade provati sulla sua R1: “Non posso dirlo, perché non lo so onestamente… Sono il pilota e do i feedback, questo è tutto. Comunque sembravano buoni“.

Remy impressionato dalla velocità di Rea

Gardner non farà altri test nel 2023, tornerà in azione a gennaio 2024: “Gireremo a Jerez ancora e poi a Portimao. Questo test è stato un ottimo modo per chiudere la stagione“.

Inevitabile un commento anche sul debutto di Jonathan Rea in sella alla Yamaha R1: “Jonny mi ha sorpreso – ha ammesso – per quanto veloce è stato con una nuova moto. Questo dimostra la sua esperienza. Sono entusiasta di vedere cosa potrà portare sul tavolo per aiutare lo sviluppo della moto. E anche io posso imparare da lui, che è così esperto. È fantastico averlo in Yamaha“.

