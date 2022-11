Superbike, Redding evita la beffa a BMW: “Ma nel 2023 voglio vincere”

La prima stagione di Scott Redding con la BMW è terminata ed è tempo di bilanci. Il pilota sapeva che non sarebbe stato un anno facile, considerando che veniva da un biennio in Ducati e che si doveva adattare a una moto diversa (e non vincente). Tuttavia, sperava in risultati migliori.

C’è stato un momento del campionato mondiale Superbike 2022 nel quale sembrava che davvero il team avesse fatto un salto di qualità notevole, ma è stata illusione. Ci riferiamo al trittico Donington-Most-Magny Cours, quando l’inglese è stato in grado di conquistare un podio in ciascuno dei round. Quei risultati avevano spinto a pensare la svolta fosse arrivata, però poi le prime posizioni si sono allontanata nuovamente.

C’è ancora tanto lavoro da fare e sarà interessante vedere se la nuova M 1000 RR consentirà ai piloti di essere maggiormente competitivi nel 2023. Sulla carta la moto è stata migliorata un po’ in tutte le aree, quindi le prospettive sembrano positive per il futuro. Ma bisogna attendere il responso della pista.

BMW Superbike, Redding ribadisce i suoi obiettivi dopo l’Australia

Nello scorso weekend in Australia si è corso l’ultimo round di questo Mondiale Superbike e le cose erano iniziate malissimo per Redding. In Gara 1 ha deciso di tardare la sostituzione delle gomme e ha combinato un disastro, finendo anche fuori dalla zona punti. Domenica in Superpole Race e Gara 2 si è riscattato, conquistando due discreti sesti posti che hanno consentito alla BMW di riscavalcare la Honda nella classifica costruttori e di non chiudere il campionato all’ultimo posto.

Una piccola soddisfazione per lui e per il marchio tedesco, che nel 2023 sperano di lottare per qualcosa di più importante. Scott è stato molto chiaro durante la stagione e anche dopo l’ultima gara disputata a Phillip Island: “Sarebbe bello se potessimo fare dei passi avanti per il prossimo anno, perché voglio davvero iniziare a lottare per più podi e provare a ricominciare a vincere le gare“.

Redding è molto ambizioso e auspica che BMW lo metta nella condizione di poter lottare con il magico trio Bautista-Razgatlioglu-Rea. Vedremo se la nuova M 1000 RR risulterà essere la moto giusta per fare lo step che manca.

Foto: BMW Group