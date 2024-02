Superbike, Razgatlioglu da record in Australia: “Ma c’è un problema”

Toprak Razgatlioglu ha terminato alla grande la pre-season Superbike 2024. C’è lui davanti a tutti nell’ultima giornata di test a Phillip Island e con un tempo record. Il feeling con la M 1000 RR è eccezionale ed è con distacco il migliore della pattuglia BMW: il secondo, Scott Redding, ha chiuso ottavo a 859 millesimi da lui.

Superbike, test Australia: Razgatlioglu sorride

Il campione SBK 2021 si è detto soddisfatto di questa giornata di lavoro in Australia: “Ero un po’ preoccupato, perché normalmente non sono fortissimo su questa pista. Abbiamo iniziato molto bene e il passo gara è davvero forte, il feeling è buonissimo. Il problema è la gomma posteriore, perché dopo dieci giri si distrugge con il nuovo asfalto. Abbiamo tanto grip, ma dopo dieci giri c’è un grande calo. Ho fatto un ottimo tempo, il record del circuito, però sono test e non un weekend di gara. Sono focalizzato sulla gara, ho lavorato per quello. In generale sono felice“.

Razgatlioglu ambisce ad essere davanti nel fine settimana, quando il Mondiale Superbike 2024 inizierà davvero: “Per me è importante fare delle buone gare e dei buoni risultati, penso al podio. Spero di lottare per vincere, anche se oggi è impossibile sapere se succederà. Non sarà facile, perché la vita della gomma è completamente diversa. Non sappiamo se ci saranno gare flag-to-flag, sono pronto per tutte le situazioni. Stiamo lavorando, non siamo ancora al 100%, però stiamo stati veloci e abbiamo fatto buoni tempi. Sembra tutto positivo e sono entusiasta per l’inizio delle gare“.

Toprak contento della BMW

Il pilota del team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK non vede l’ora che inizi il primo round del campionato in Australia: “Sono davvero felice, siamo pronti per la nuova stagione e sono felice di correre a Phillip Island. C’è un nuovo asfalto con più grip e ne sono contento, perché l’anno scorso la pista non aveva aderenza e adesso ce n’è anche troppa“.

Infine, a Razgatlioglu è stato chiesto di Nicolò Bulega e Andrea Locatelli, che sono dietro di lui in classifica e che immagina protagonisti nel fine settimana: “Bulega è al primo anno, sta imparando velocemente ed è davvero forte. Locatelli era molto competitivo qui anche l’anno scorso, perché il suo stile di guida è adatto a questo circuito. Il mio è molto diverso, più aggressivo, e ho cercato di cambiarlo un po’. In gara ci saranno più piloti a lottare, credo che le persone si divertiranno guardando questo weekend“.

