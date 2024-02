Superbike, Danilo Petrucci “La classifica non rispecchia i valori”

Danilo Petrucci e Barni non brillano nei test a Phillip Island. Dodicesimo nella combinata dei due giorni e peggior Ducati. Il pilota ternano però resta sereno e ben focalizzato sui propri obbiettivi. I distacchi non sono assolutamente pesanti e la squadra ha lavorato tanto. Complessivamente ha percorso 89 giri con un best lap di 1’29″468, praticamente lo stesso tempo di Sam Lowes (1’29″432). Certo, bisogna migliorare, trovare una soluzione riuscire ad essere più competitivi, soprattutto con le gomme morbide. L’anno scorso Danilo Petrucci a Phillip Island era scattato dalla decima casella in griglia di partenza ma era all’esordio assoluto nel Mondiale Superbike e quest’anno ha ben altre ambizioni. Il livello è sicuramente più alto rispetto al 2023 ma con un anno in più di esperienza con sulla moto e con la squadra vuole, deve, essere protagonista ai massimi livelli.

Il commento di Danilo Petrucci ai test di Phillip Island

“Sono abbastanza contento perché abbiamo lavorato molto oggi e nel pomeriggio abbiamo trovato qualcosa che ha funzionato. Ho fatto un buon tempo all’inizio della simulazione gara nelle prime battute di un long-run da 20 giri. Come al solito con le gomme morbide non riesco a trovare il massimo potenziale. Ho troppo grip dietro, all’ingresso e la moto tende ad andare dritta invece che curvare. La classifica come al solito non rispecchia i veri valori però stiamo già pensando come fare per trovare una chiave di volta. C’è molto grip con l’asfalto nuovo. Siamo stati veloci ma lo dobbiamo essere di più per partire davanti. Dovremo trovare delle soluzioni e io dovrò cambiare qualcosa nella guida”.

Foto Barni Racing