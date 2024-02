Nel motociclismo d’oltremanica ci sono poche squadre che vantano la storia del TAS Racing. La realtà di Hector e Philip Neill quest’anno tra il British Superbike e le principali road races festeggerà la sua 25esima stagione di attività. Per quanto impegnata da 41 anni nelle competizioni motociclistiche, con la denominazione di TAS Racing è protagonista dai primi anni Duemila, vantando un palmares di tutto rispetto grazie ad alcuni piloti leggendari che hanno militato per la compagine con base operativa a Moneymore, ridente villaggio dell’Irlanda del Nord situato nella contea di Londonderry.

UNA VITA NEL MOTOCICLISMO

La fondazione del TAS Racing coincide con l’inizio del Terzo Millennio, ma in realtà Hector Neill ha dedicato la propria vita al motociclismo. Con la propria struttura (Hector Neill Racing) conquistò diverse vittorie al Tourist Trophy, in particolare l’edizione 1982 del Senior TT con Norman Brown. Proprio all’Isola di Man il TAS Racing ha scritto memorabili pagine di storia, ma per la sua creazione si dovette attendere l’unione di intenti… di famiglia! Da una parte l’esperienza di papà Hector da team manager, dall’altra trascorsi ventennali del motocross di suo figlio Philip Neill.

I PRIMI SUCCESSI CON SUZUKI

Nel 2000 nacque così il TAS Racing affermandosi ben presto come la squadra di riferimento Suzuki. Dapprima esclusivamente nelle corse su strada per poi, con il passaggio di Crescent al Mondiale Superbike, estendere questo sodalizio di successo anche al British Superbike. Con le GSX-R preparate da TAS Racing hanno conquistato successi a profusione al TT leggende come David Jefferies, Ryan Farquhar, Bruce Anstey, Cameron Donald e Adrian Archibald, vestendo i colori istituzionali Suzuki prima della ben nota sponsorizzazione Relentless.

IL PASSAGGIO A BMW PER IL BRITISH SUPERBIKE

Nel 2012 il TAS Racing siglò un accordo pluriennale con Tyco in qualità di main sponsor, diventando contestualmente squadra di riferimento Suzuki tra Road Races e BSB. Josh Brookes, Guy Martin, William Dunlop, Ian Hutchinson e Michael Dunlop militarono con questi colori, con la compagine di Hector e Philip Neill che nel frattempo passò clamorosamente a BMW a partire dalla stagione 2015 dopo 14 anni di sodalizio con Suzuki.

PALMARES INVIDIABILE

Il passaggio a BMW Motorrad ha ulteriormente consolidato un palmares invidiabile nel motociclismo di TAS Racing. Nelle 24 stagioni finora disputate ha ottenuto 18 vittorie al TT, oltre 30 alla North West 200, 23 all’Ulster Grand Prix più 4 titoli britannici. Nel BSB, tuttavia, sono state ottenute 24 vittorie e 97 podi, con il titolo finora sfumato alla realtà della famiglia Neill.

NUOVI COLORI PER IL BRITISH SUPERBIKE 2024

Ci riproveranno quest’anno con nuovi colori in virtù dell’accordo di sponsorizzazione con Cheshire Mouldings. Il rientrante Rory Skinner, con una BMW M 1000 RR ultimo grido, andrà a caccia delle primissime posizioni nella Superbike d’oltremanica, mentre Davey Todd si alternerà tra la Superstock 1000 britannica e le principali road races. Entrambi correranno sotto le insegne Cheshire Mouldings BMW Motorrad, ma pur sempre con la garanzia di 25 stagioni di storia nel motociclismo del TAS Racing.