SBK, Razgatlioglu invidia Bautista: “Sogno di essere veloce in rettilineo”

Campione nel 2021 e secondo nel 2022, Toprak Razgatlioglu sarà un candidato al titolo mondiale Superbike anche nel 2023. Non ci sono dubbi sul fatto che lo vedremo ancora davanti a battagliare con Alvaro Bautista e Jonathan Rea, con i quali compone il titanico trio.

La Yamaha non porterà in pista una moto nuova, ma c’è comunque del margine per poter migliorare l’attuale R1. Il pilota turco si aspetta qualche passo avanti nel prossimo campionato, per i test sono previsti degli aggiornamenti da provare e la sua speranza è di essere più competitivo. Le sorti della casa di Iwata in SBK dipendono soprattutto dal suo talento, capace di fargli fare una grande differenza alla guida.

Superbike, Razgatlioglu e il 2022

Razgatlioglu in un’intervista concessa al sito ufficiale WorldSBK ha ripercorso un po’ la stagione 2022. Non ha dubbi quando gli viene chiesto quale sia stato il momento migliore: “Mandalika, perché mi sono preso tutto. Superpole, Gara 1, Superpole Race, Gara 2 e giri veloci: tutto“.

Toprak indica facilmente anche quello è stato il momento peggiore dello scorso campionato: “In Argentina, dove ho commesso il primo errore dopo due anni. Ho provato a frenare forte sulla linea sporca e sono caduto“.

La caduta a San Juan Villicum è successa in Gara 1, quando ha cercato di stare davanti ad Alvaro Bautista. Poi si è rifatto vincendo la Superpole Race, che ricorda con piacere per il miglior sorpasso: “Ho superato Alvaro nella stessa curva in cui ero caduto e poi ho vinto“.

Toprak e i rivali

Al pilota turco è stato domandato anche quale sia stata la più grande sorpresa del 2022 e indica un round specifico: “Magny-Cours. Innanzitutto perché io nei primi giorni andavo largo in frenata, poi Jonathan ha avuto una strana caduta e in Gara 2 è stato Alvaro a cadere. I primi tre piloti sono caduti tutti nel fine settimana“.

Quale qualità di un collega vorrebbe avere? Razgatlioglu è sicuro: “Alvaro in rettilineo è veramente veloce. Il mio sogno è avere una moto veloce sul dritto“.

Toprak non è l’unico a invidiare Bautista per la velocità che ha in rettilineo. E anche lui è tra coloro che vedono di buon occhio la futura introduzione del limite minimo di peso moto-pilota in Superbike, così da evitare che i colleghi più leggeri siano particolarmente avvantaggiati sul dritto.

Foto: Yamaha Racing