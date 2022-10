Superbike Portimao: Rea spegne Toprak con la quarantesima Superpole

Ma da dov’è spuntato Jonathan Rea? Il rivale Toprak Razgatlioglu al primo tentativo aveva sbriciolato il primato di Portimao, abbettendo la barriera di 1’40”. Sembrava una Superpole ipotecata dal turco della Yamaha, velocissimo anche nelle due sessioni precedenti, in preparazione tre sfide portoghesi. Invece nell’ultimo tentativo il Cannibale ha sparato un colpo da 1’39″610, sei decimi sotto il tempo della pole di un anno fa, che era stata di Toprak. Prestazione incredibile, ottenuta con la gomma da gara SCX. In questa circostanza la Pirelli non ha portato la più soffice SCQ, altrimenti chissà dove si sarebbero spinti…

“Conta la gara”

Toprak ha pagato 162 millesimi e ha messo subito i puntini sulle “i”: “Conta la gara…”. Già, saranno 20 giri bollenti perchè i due inseguitori hanno l’opportunità di raddrizzare la classifica Mondiale che dopo Barcellona pende dalla parte Ducati. Alvaro Bautista ha un tesoretto in tasca: 59 punti su Toprak, 67 nei confronti di Rea. Ma in gara 1 (e soprattutto nella sprint di domenica mattina…) dovrà scattare dalla terza fila: il giro veloce gli è stato cancellato per bandiera gialla esposta in curva 1.

La prima sfida alle 15

Lo show a Portimao si scalda alle 15:00 (ora italiana) con gara 1: i giri da percorrere sono 20. Quindi sarà fondamentale la gestione gomma: qui Pirelli non mette a disposizione la SCX posteriore. In gara bisognerà decidere se montare la SC0 standard oppure la SC0 evoluzione, siglata B0624.

Su Amazon “Come ho progettato il mio sogno” l’autobiografia del genio Adrian Newey