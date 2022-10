LIVE Superbike Portimao 2022: Gara-1 ritardata per un grave incidente

15:56 – Dopo una lunga attesa i piloti della Superbike si preparano ad occupare la griglia di partenza.

Incidente a Portimao: ore di ansia per Victor Steeman

15:54 – L’elisoccorso è ritornato in circuito e la gara, seppure ridotta, può prendere il via. Vi aggiorneremo sulle condizioni di Steeman solo quando ci saranno notizie ufficiali.

15:49 – Fra poco si aprirà la pit-lane. Partenza prevista alle 16:15.

15:43 – Non c’è ancora un orario per la partenza della prima gara Superbike. Cancellati i precedenti comunicati circa l’apertura della pit lane, purtroppo non sembra un buon segno… In ogni caso la gara è stata ridotta a 14 giri (al posto di 20). Steeman sarebbe stato colpito dal corpo dell’altro pilota, Josè Luis Perez Gonzalez.

15:35 – Purtroppo non ci sono ancora notizie ufficiali sullo stato di salute del pilota olandese.

15:22 – Ancora nessuna notizia ufficiale sulle condizioni di Steeman. Avanza l’ipotesi che le attività in pista possano essere cancellate per oggi, ma si attendono comunicazioni da Dorna.

15:18 – Approssimativamente la pit-lane verrà aperta alle 15:40, quindi la gara non partirà prima delle 16.

15:10 – L’incidente è avvenuto nel terzo giro della prima gara della Supersport 300. Victor Steeman è caduto alla curva 14 ed è stato colpito dallo spagnolo Jose-Luis Perez che seguiva a breve distanza. Entrambe le moto si sono ribaltate più volte vicino ai loro piloti.

15:00 – Potrebbero essere molto gravi le condizioni di Victor Steeman. Subito è stato soccorso nella ghiaia per molto tempo, hanno dovuto attaccargli un respiratore artificiale prima di caricarlo sull’elicottero. Testimoni oculari hanno parlato anche di misure di rianimazione, che non sono state ancora confermate dalla Dorna. I medici hanno stabilizzato il 22enne olandese, secondo classificato nel campionato SSP300, prima di trasportarlo all’ospedale di Faro verso le 13:30 ora locale. Steeman ha subito gravi ferite alla testa e vari traumi potenzialmente letali.

14:48 – La gara-1 di Superbike è stata posticipata alle 15:30.

14:38 – Victor Steeman (Kawasaki) è caduto alla curva 14 insieme allo spagnolo Jose-Luis Perez. Entrambe le moto si sono ribaltate più volte vicino ai loro piloti. La gara SSP300 è stata interrotta immediatamente e al momento non si conosce il suo stato di salute, ma le condizioni sono sembrate subito abbastanza allarmanti. A causa del lungo ritardo, la gara riprenderà solo dopo le prime gare del Campionato Mondiale Superbike e Supersport.

Il pre Gara-1 Superbike all’Algarve

14:28 – Jonathan Rea ha conquistato una pole quasi inattesa, prevede una gara come al solito molto combattuta. “Sono sicuro che la gara di Portimao sarà molto aggressiva, è un circuito difficile da superare e Bautista sarà molto veloce sul rettilineo. Se vogliamo fermarlo, dobbiamo essere al limite in tutti i punti. Da parte sua, Toprak farà di tutto per fermare Bautista“.

14:20 – Ricordiamo che nella Superpole Alvaro Bautista ha ottenuto il quarto tempo, ma ha fatto il suo giro più veloce sotto la bandiera gialla ed è stato annullato. Scivolato al nono posto, gli è stata riassegnata la quarta piazza a turno concluso.

14:10 – Interrotta la gara SSP300 per l’incidente tra Steeman e Gonzalez. Il pilota olandese è stato trasportato in ospedale, a breve aggiornamenti sulle sue condizioni.

14:05 – Gara-1 di Superbike prenderà il via alle ore 15:00

14:00 – Rivediamo la griglia di partenza: Rea, Razgatlioglu e Lowes in prima fila, Bautista-Locatelli-Bassani in seconda. Baz-Redding-Rinaldi partono dalla terza, Lecuona-Gerloff-Oetl in quarta fila. Tamburini e Bernardi rispettivamente al 14° e 19° posto.

13:55 – Intanto sul tracciato di Portimao va in scena la gara Supersport 300, dove vige bandiera rossa per un incidente alla curva 14.

13:51 – Alvaro Bautista è stato riportato in 4° posizione, balzando dalla terza alla seconda fila

13:50 – Nel primo giorno di libere Superbike a Portimao, Razgatlioglu si è reso autore di un altro dei suoi numeri in pista, compiendo un salto di 21 metri con la sua Yamaha R1. “Abbiamo controllato i dati, ho saltato 21 metri. Non mi importava del tempo sul giro in quel momento, ho solo guardato quanto fossi andato lontano – ha commentato Toprak -. Non sembravano 21 metri, ma è vero. Ho scelto una linea larga e ho preso una rincorsa per essere più veloce. Normalmente provi di tutto per non decollare: era per divertimento. A volte è meglio non avere le ali“.

13:45 – I piloti jolly hanno avuto difficoltà a presentarsi sull’impegnativa pista portoghese. Il due volte campione del MotoAmerica Jake Gagne (Attack Yamaha) 16° in griglia, mentre il pilota di endurance Marvin Fritz (YART) partirà 23°.

13:40 – Un’occhiata ai piazzamenti dei piloti italiani del WorldSBK: 11° Michael Rinaldi, 13° Roberto Tamburini che precede Axel Bassani (fresco di rinnovo contratto). 22° Luca Bernardi.

13:35 – Il leader del campionato Superbike, Alvaro Bautista, partirà dalla nona finestra in griglia. In seconda fila Andrea Locatelli, Loris Baz e Iker Lecuona. In terza fila Garrett Gerloff e Scott Redding precedono il campione turco della Yamaha.

Il riepilogo della Superpole a Portimao

Il circuito di Portimao si rivela per adesso terreno fertile per Jonathan Rea e la Kawasaki, che in questo weekend dovranno mettersi dietro i diretti rivali per il Mondiale Superbike se vorranno tenere vive le ultime speranze. Qui il sei volte campione ha conquistato la sua quinta pole position, che si allinea alle 13 vittorie e 21 podi ottenuti finora su questa pista. Quinta pole stagionale per Rea, 40esima in carriera, nonostante il giro secco non sia mai stato il suo vero punto forte. Nella Superpole in Portogallo segna il best lap in 1’39″610, tempo che gli permette di distaccare Toprak Razgatlioglu di 162 millesimi.

Jonathan Rea ha un solo obiettivo, vincere gara-1 Superbike a Portimao per provare a ridurre il gap in classifica da Alvaro Bautista attualmente ammonta a 67 punti. A quattro GP dalla fine del Mondiale non può concedersi errori: “Sapevo di dover migliorare tra il primo e secondo run, abbiamo fatto un piccolo cambiamento per avere un po’ più di spinta in accelerazione all’uscita di curva. Conquistare la pole position è sempre difficile, Toprak è velocissimo“, ha dichiarato il nordirlandese della Kawasaki. “Devo ringraziare il mio team per avermi dato la moto per giocarmi la vittoria. Le gare saranno divertenti, io e la mia moto stiamo bene, speriamo che i fan possano godersi un bello spettacolo“.

Partirà dalla seconda piazza la Yamaha R1 del campione in carica Toprak Razgatlioglu. Il pilota turco ha compiuto i primi giri senza saponette, dopo averle regalate e aver dimenticato di indossarle. Fortunatamente neppure un graffio per il fuoriclasse che può dirsi ampiamente soddisfatto del secondo crono nella Superpole. “Molto contento perché siamo nel parco chiuso, non mi piace essere in pole, troppo stressante. L’importante sarà la gara e mi gioco la vittoria“. Chiude la prima fila di Portimao l’altra Kawasaki Ninja di Alex Lowes. “Non mi aspettavo facesse così caldo, ieri ho lavorato molto per studiare la migliore strategia gomme per la gara e sarà complicato fare la scelta giusta. Questa posizione è perfetta per partire e restare agganciato al gruppo“.