Super Danilo Petrucci a Donington Park. Dopo una Superpole che gli ha permesso di partire dalla prima fila (3° tempo), ha concluso Gara 1 con un ottimo 4° posto. Era arrivato vicinissimo a Jonathan Rea e per qualche giro ha sicuramente pensato al podio, poi non ne ha avuto per affondare un attacco.

Il pilota del Barni Spark Racing Team ha conquistato il suo miglior risultato da quando corre nel Mondiale Superbike. È stato il migliore tra gli indipendenti e ha avuto la conferma dei miglioramenti che si erano già visti nell’ultimo round a Misano. Sembra che lui e la squadra abbiano trovato la giusta strada, finalmente.

Superbike Donington, Petrucci felice della sua prestazione

Petrucci è soddisfatto del piazzamento di oggi e ha spiegato perché non è riuscito ad attaccare Rea negli ultimi giri: “Ho ottenuto un buon risultato in Superpole e in gara ho commesso un solo errore all’inizio in entrata alla chicane. Alla fine ho potuto sognare il podio, però negli ultimi due giri non avevo niente da dare contro Jonny. Non volevo ripetere l’errore commesso a Misano e quindi mi sono un po’ arreso. Va bene così, sono felice per il team perché avevamo bisogno di questo risultato. Vogliamo di più, ma non siamo lontani dopo lo step fatto a Misano“.

A Danilo è stato chiesto se, senza l’errore di inizio Gara 1, il podio sarebbe stato conquistabile: “Forse – risponde – ma è difficile dirlo. Sicuramente avevo un buon passo. Sfortunatamente questa moto è particolare, devi essere molto preciso e pulito. In quella curva sono stato un po’ aggressivo in frenata e la moto ha iniziato a muoversi tanto. Non so se sarei riuscito a lottare con Jonny. Domani ci riproverò. La Superpole spesso è difficile per me, tenterò di mantenere la mia posizione“.

Il pilota del Barni Spark Racing Team non esclude di poter lottare per il podio nella Superpole Race, un tipo di gara che finora non è stato semplice per lui: “Ci spero, ho poca esperienza in questo tipo di gare corte. Preferisco quelle lunghe. Vedremo, partirò dalla prima fila e cercherò di avere una buona partenza. Sicuramente sono felice per come è andata oggi, però la la grande parte del lavoro va fatta domani“.

Foto: WorldSBK