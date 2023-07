Superbike, la resa di Razgatlioglu e Rea: “Impossibile battere Bautista”

Forse all’inizio di Gara 1 hanno pensato che Alvaro Bautista fosse battibile, ma ben presto Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea hanno dovuto arrendersi e accontentarsi di salire sul podio. Né il turco, autore di una tripletta nel 2022, né il sei volte campione del mondo Superbike sono riusciti a fermare lo il pilota Ducati a Donington Park.

Il circuito inglese sembrava essere il posto ideale per un loro riscatto, dopo le tante batoste subite in questo campionato 2023. Lo stesso Bautista ha ammesso che si aspettava che entrambi avrebbero lottato per vincere. Invece, dopo un po’ di battaglia iniziale, abbiamo assistito a un altro dominio dello spagnolo. Domenica i dieci giri della Superpole Race saranno un’altra opportunità e poi vedremo come andrà Gara 2.

Superbike Donington, la frustrazione di Jonathan Rea

A fine giornata Rea è stato molto diretto nell’esprimere il suo pensiero su Bautista: “È fottutamente impossibile seguirlo. Quando ha superato Toprak – riporta crash.net – pensavo che poi Toprak lo avrebbe sorpassato alla chicane. Ma quando li ho rivisti sul rettilineo, era lontano chilometri. Come si può fare una cosa del genere? È impossibile. La cosa incredibile è che non consumava la gomma posteriore“.

In Gara 1 a Donington il pilota Kawasaki ha conquistato il podio numero 150 nel Mondiale SBK, una soddisfazione comunque amara per come è andata la corsa: “Con Toprak davanti mi sentivo a mio agio – ha aggiunto – poi è arrivato Alvaro e il ritmo è stato più veloce. Ho cercato di dare di più, di frenare al limite e forse ho esagerato un po’. C’era tanto grip, la trazione al posteriore era buona ma la moto spingeva in curva e tirando ancora il freno anteriore sarei caduto. Ci serve un po’ più di margine“.

Anche Razgatlioglu ammette la superiorità di Bautista

Razgatlioglu forse era quello più quotato come vincitore a Donington Park, però non ha potuto fare nulla contro lo strapotere di Bautista: “L’inizio gara è stato positivo e mi sono divertito. Dopo ho provato a prendere Bautista, ma era impossibile perché in tutti i brevi rettilinei aveva un’accelerazione incredibile. Per me era impossibile superarlo, perché il divario in accelerazione è troppo. Lo scorso anno la sua moto non era così veloce, ora sono quasi scioccato. Se vincerà anche domani e a Imola, il campionato sarà suo facilmente“.

Il pilota del team Pata Yamaha Prometeon non può essere soddisfatto di come è andata: “Non sono contento – spiega – perché l’anno scorso qui ho vinto tre gare. Spero che domani potremo migliorare il chattering e il grip posteriore, così da poter lottare per la vittoria. Alvaro è veloce, ma Ducati ha fatto un grande miglioramento alla moto. Anche i marchi giapponesi devono migliorare le loro moto, vale pure in MotoGP“.

Foto: WorldSBK