Superbike, Nicolò Bulega che partenza “Sono all’80-85%”

Partenza in Superbike col piede giusto. Nicolò Bulega ha ben figurato soprattutto oggi a Jerez, quando è riuscito a completare un pomeriggio in sella alla Panigale V4 R su pista asciutta. Il neo iridato Supersport ha compiuto il primo passo era iniziare a capire la nuova moto, ma non si aspettava di avere da subito un ottimo feeling (anche se i precedenti test avevano già mandato qualche segnale). Per Bulega poco lavoro sull’elettronica e massima concentrazione sulla guida per adattarsi al meglio ad una moto che già gli piace molto. Sottolinea anche di essersi sentito da subito in buone mani nel team, ma gli servirà più tempo per capire tutto davvero. Il nuovo compagno di box del campione in carica Alvaro Bautista ha dato il via alla sfida.

Test SBK 2024, tempi e cronaca della seconda giornata a Jerez

“Oggi ho imparato tante più cose”

Il numero #11 di casa Aruba Ducati non si sbilancia troppo, ma il primo impatto lo lascia contento, nonostante il poco tempo effettivo in pista. “Abbiamo girato mezza giornata in due giorni” ha spiegato Nicolò Bulega alla fine del mercoledì a Jerez. “Ieri ho fatto 20 giri ma con la pista che era metà e metà, quasi come se non avessi girato.” La mezza giornata quindi si riferisce al pomeriggio odierno. “Abbiamo girato dalle due alle sei con pista asciutta e ho imparato tante più cose” ha sottolineato il rookie di Aruba Ducati. Qual è il feeling con la Superbike? “Sono all’80-85%, per questo sono ancora più contento di essere stato veloce. Ancora non la sto sfruttando bene, ma non essere al 100% mi dà molta fiducia.”

Bulega ammette: “Non pensavo così bene”

Miglior tempo stampato con la Q, come s’è trovato? “Penso che lì davanti l’avessero messa tutti. Diciamo che è una gomma che va un po’ capita” ha spiegato. “Ha molto grip e tende un po’ a muovere, ma mi hanno detto che all’inizio è normale che mi faccia questo effetto. Bisogna solo imparare a gestirla, verrà in automatico quando farò più chilometri.” Si aspettava quel tempone? “Mi ero trovato bene nei test a Misano ma no, non pensavo di andare così bene” è la risposta di Nicolò Bulega. “Oltre alla gomma da time attack, mi sono trovato bene anche con quella da gara.” Per fare il bilancio vero e proprio c’è tempo, ma non c’erano troppi dubbi su una partenza positiva del campione SSP 2023.

Foto: Aruba.it Racing – Ducati