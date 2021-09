Superbike Montmelò Gara 2: Rinaldi trionfo Ducati, Toprak torna leader

Michael Rinaldi batte Toprak Razgatlioglu che però torna leader approfittando della crisi di Jonathan Rea solo sesto. Grave incidente per Tom Sykes investito da Lucas Mahias

Michael Rinaldi abbatte le speranze di riscatto di Toprak Razgatlioglu e firma il terzo successo 2021, dopo la doppietta di Misano. La Ducati ha portato sul podio anche Scott Redding mentre Jonathan Rea sbaglia scelta di gomma anteriore e affonda in sesta posizione. Il turco torna leader mondiale con un punto di vantaggio sul Cannibale che al mattino aveva conquistato la corsa sprint.

IN AGGIORNAMENTO

Tom Sykes investito da Lucas Mahias

La corsa è stata interrotta al secondo giro per un grave incidente che ha lasciato a terra privo di conoscenza Tom Sykes. Sbalzato dalla BMW il britannico è stato centrato da Lucas Mahias. Bandiera rossa e piloti rientrati nei box. Tom ha subìto un trauma cranico, al momento non ci sono informazioni ufficiali sulla gravità delle conseguenze. Il giro prima, sempre in curva 1, era caduto Alex Lowes investito a bassissima velocità da Lachlan Epis.

Adesso si va a Jerez

Lo show Superbike continua il prossimo week end sul tracciato di Jerez, in Andalusia. Sarà la decima tappa iridata, la seconda del trittico iberico che la settimana successiva porterà i piloti sul saliscendi di Portimao, nella regione portoghese dell’Algarve. Sono due appuntamenti che potrebbero indirizzare la classifica, prima del doppio impegno extraeuropeo in Argentina (metà ottobre) e Indonesia (metà novembre). Il round nel sud est asiatico però è ancora da confermare.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri