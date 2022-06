Superbike Misano: Roberto Tamburini, cuore e razionalità

“Fit” è la parola più bella che un pilota possa sentire alla vigilia di una gara. Roberto Tamburini potrà partecipare al Round di Misano del Mondiale Superbike. Il nullaosta dei medici non era affatto scontato. Il Tambu cammina tuttora con le stampelle per la frattura del malleolo destro.

Roberto, prima di tutto, come stai?

“Sto meglio, ho avuto l’ok dei medici e venerdì proverò a scendere in pista. Vediamo poi come sarà la situazione nei turni di libere. So che non sarà facile e ci sarà da stringere i denti perché sono stato fermo a lungo poi i prossimi giorni sarà caldo, Correre a Misano però mi darà una spinta di più. Sono contendo di poterci provare poi vediamo cosa succede”.

I round del Mondiale Superbike sono molto impegnativi a livello fisico.

“Esatto e con tre gare dovrò cercare di correre in modo intelligente, di gestire le forze nell’arco del week-end”.

Ti sarebbe dispiaciuto troppo non esserci.

“Ovviamente mi sarebbe piaciuto fare questa gara in forma ma il motociclismo è anche questo. Sono già molto felice di essere qui e poterci provare”

Cosa ti aspetti?

“Non ho grosse aspettative ma spero di soffrire il meno possibile e divertirmi. Voglio sentirmi bene in moto, spero che il piede mi faccia meno male possibile poi vediamo di essere più competitivi possibile. Ovviamente in queste condizioni non ho obbiettivi particolari: non diciamo niente e cerchiamo di fare il massimo. Ci saranno i miei sostenitori, i miei amici. Già provarci qui è bello poi vediamo cosa succede”.