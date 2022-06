Superbike Misano: Luca Bernardi, ecco l’occasione del debuttante

Luca Bernardi è veloce anche al simulatore. Il pilota sammarinese, portacolori del team Barni, è stato tra i protagonisti dell’evento pre Mondiale Superbike, all’autodromo di Misano. Lui e Niccolò Bulega non si sono risparmiati le sportellate virtuali e fortuna che in moto gareggiano in categorie diverse altrimenti sarebbe stato l’antipasto di una battaglia anche in pista.

Per Luca Bernardi il round di Misano è la gara di casa per antonomasia. E’ sammarinese e vive a pochi chilometri dal circuito. Frequenta questo autodromo fin da bambino assieme a tutti i ragazzi della Romagna. E’ alla sua prima stagione nel Mondiale Superbike dopo aver brillato in Supersport.

“Mi sono divertito molto ai simulatori – commenta Luca – mi piacciono e i Res-Tech ma non li avevo mai provati. Da venerdì però si fa sul serio. La gara di casa è sempre bella, sono molto contento e spero sia un grande week-end”.

Nelle prime gare stagionali ti sei classificato quattro volte in zona punti. Il tuo bilancio è positivo?

“Fino ad oggi sono felice di come sta andando. Il team è soddisfatto e le prime gare sono andate abbastanza bene”.

Obbiettivo per il round di casa?

“Spero di classificarmi tra i primi dieci nella mia gara di casa, farò del mio meglio. Verranno i miei amici, i miei sostenitori…è tutto molto bello!“

Come ti trovi su questo circuito?

“Misano è una pista che mi piace molto ed ho degli ottimi ricordi. Qui ho vinto diverse gare sia con la 300 che con la 600. Ho un buon feeling con la pista quindi sono fiducioso“.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri