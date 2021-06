Superbike Misano, Michael Rinaldi l’ha rifatto nella gara sprint

Michael Rinaldi domina anche la Superpole Race, e sono due trionfi a Misano! Piegati Toprak Razgtalioglu e Jonathan Rea

Michael Rinaldi, ancora lui! Il ducatista ha sbancato anche la Superpole Race infilando Toprak Razgatlioglu con un meraviglioso sorpasso in ingresso al curvone, il punto più difficile di Misano. Podio identico a gara 1 del giorno prima con Jonathan Rea sul terzo gradino: non si sta mettendo bene per il Cannibale. Adesso Toprak è a -29 punti dalla vetta, in due gare la Yamaha ha rosicchiato sei punti alla Kawasaki. Ancora deluso Scott Redding, che prende un’altra legnata dall’arrembante compagno di squadra: su questo tracciato gli equilibri interni nel team Aruba.it Racing si stanno clamorosamente ribaltando.

Michael Rinaldi super sorpasso

Stavolta Michael non ha fatto la partenza arrembante di gara 1. Si è infilato in prima curva al terzo posto, ma ha impiegato poco a sbarazzarsi di Redding e Rea, superato in ingresso alla Quercia. Restava Toprak Razgatlioglu, che per metà dei dieci giri previsti ha retto botta. Ma quando ha voluto, Rinaldi ha preso la scia in rettilineo ed è entrato all’interno al curvone. Passare così Toprak non è proprio un gioco da ragazzi, bensi da …campioni. Rinaldi consolida la quinta posizione in campionato, a -71 punti da Rea. Sull’alto lato del box Ducati invece Redding soffre: il britannico con il quarto posto ha perso anche la prima fila sullo schieramento di gara 2.

Jonathan Rea “Bisogna cambiare qualcosa”

La Kawasaki sta girando intorno a qualche difficoltà di gestione dell’anteriore. Rea ha scelto di nuovo la copertura evoluzione (tipo A) che aveva già messo all’indice dopo il primo arrivo. Vedremo se in gara 2 cambierà idea. Sicuramente su questo tracciato dove ha vinto otto volte il leader Superbike di trovarsi a rincorrere così.

Axel Bassani avanza

Il debuttante veneto ha portato la Ducati Motocorsa al sesto posto, vicinissimo ai top rider: niente male il ragazzo. Chaz Davies invece è incappato nella seconda scivolata del week end, emulato da Michael van der Mark: la BMW sta colando a picco. Adesso resta la resa dei conti finale, gara 2 che prenderà il via alle 14,i giri da percorrere sono 21. Prima del via verrà ricordato il trentennale della prima volta del mondiale Superbike a Misano. Saranno presenti in griglia parecchi piloti che il 4 agosto 1991 c’erano: Davide Tardozzi, Giancarlo Falappa, Massimo Broccoli, Piergiorgio Bontempi e Fabrizio Furlan. Uno speciale riconoscimento verrà ritirato dalle figlie e la moglie di Fabrizio Pirovano, purtroppo scomparso cinque anni fa.