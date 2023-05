Superbike Misano, Lucio Pedercini “Penso già al futuro”

Si corre a due passi dal mare e a Misano l’obbiettivo del Team Pedercini è galleggiare senza stress, lontano da acque tempestose. Il 2023 è un anno di transizione per il TPR by Vinales Racing, si sa fin dall’inizio. Lucio Pedercini appare sereno a pochi giorni dal week-end di gara. Nessuno si aspetta dei risultati dalla sua squadra e da Isaac Vinales. Paradossalmente se a Misano avesse un pilota italiano sarebbe più difficile. Quest’anno il team vivacchia tranquillamente e soprattutto lavora sodo in prospettiva futura.

“L’appuntamento di Misano è sempre molto sentito dai team italiani – racconta Lucio Pedercini a Corsedimoto – Il mio primo pensiero arrivando in Emilia Romagna è per la popolazione colpita dall’alluvione. Con la Superbike speriamo di regalare un sorriso, un po’ di normalità e di divertimento a chi è ancor oggi alle prese con dei problemi molto seri. Per il resto noi affrontiamo questo appuntamento in modo tranquillo. La nostra situazione si sa: siamo partiti in ritardo e la moto è quella che è. Chiaramente non ci possiamo attendere chissà quale piazzamento ma cerchiamo di migliorare per non essere più il fanalino di coda. Se riuscissimo a fare un passo avanti rispetto alle altre gare sarebbe già positivo“.

Stai già lavorando in prospettiva futura?

“Si, ci stiamo impegnando tanto e su più fronti. Lo avevamo detto fin dall’inizio che il 2023 sarebbe stato un anno di passaggio per noi, senza particolari ambizioni ed aspettative. Stiamo preparando il terreno fertile per il futuro. Dal 2024 vorremmo ripartire di slancio. Non posso ancora sbilanciarmi perché come si dice in questi casi “work in progress” ma la voglia, la passione e l’impegno non ci mancano di certo”.

