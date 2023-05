MotoGP, Marco Bezzecchi bussa a Ducati: obiettivo team factory

Con due vittorie e due podi nei primi cinque round MotoGP Marco Bezzecchi ha stupito i vertici Ducati. Adesso a Borgo Panigale dovranno modificare i loro piani per tenersi stretto il pilota della VR46 Academy. L’opzione a breve termine prevede una Desmosedici ufficiale a sua disposizione per il prossimo anno, sempre all’interno del box Mooney VR46. In vista del 2025, se i risultati proseguiranno su questa scia, inizierà a chiedere un posto nel team factory, a scapito di uno fra Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini.

Bezzecchi e la voglia di factory

Marco Bezzecchi ha lasciato intendere di volersi ritagliare un posto da pilota Ducati ufficiale. Dopo lo strepitoso weekend in Argentina è balzato al comando della classifica, dopo Le Mans è al secondo posto ad un punto dal campione MotoGP in carica. Il suo contratto è in scadenza alla fine del 2023 e quasi certamente rinnoverà con la squadra di Valentino Rossi. “Non mi è mai passato per la testa (di cambiare) perché mi sento molto bene in questa squadra“.

Se un cambio è previsto sarà solo per il team factory, ma non prima del 2025. “I team ufficiali sono un passo avanti in MotoGP, questo è normale. Sogno di essere un campione del mondo. Se sono in grado di vincere in questa squadra, non mi interessa se è ufficiale o meno… Ma essere in una squadra ufficiale è qualcosa di veramente bello“.

Sfida italiana ai vertici della MotoGP

Un segnale chiaro per i vertici di Borgo Panigale che non possono restare sordi ai suoi richiami. Dopo un inizio di stagione strepitoso, sarà difficile non riservargli un ingaggio degno di nota. Ducati dovrà quindi ingaggiarlo direttamente, come avviene con Jorge Martin del team Pramac. Le idee sono molto chiare per questo campionato, lancia la sfida diretta a Francesco Bagnaia e agli altri: “Sto cercando di batterlo, ma voglio battere tutti. A volte posso riuscirci altre no“, ha chiarito Marco Bezzecchi.

Se buona parte del merito va alla Ducati Desmosedici, in questo momento la moto più completa della griglia, non bisogna trascurare l’ottimo lavoro fatto ai box VR46. “Ci sono stati cambiamenti all’interno per gestire queste situazioni”, ha spiegato il pilota riccioluto dopo Le Mans. L’Academy “ha fatto un grande passo. Adesso abbiamo più sostegno. Si prendono cura di tutto ciò di cui abbiamo bisogno“. Le vittorie finora collezionate non possono ridimensionare i suoi obiettivi stagionali, ma in fondo a Tavullia e lo stesso Bezzecchi iniziano a credere nel grande sogno iridato.

Foto: MotoGP.com