Nella terza e ultima sessione di prove libere della Superbike a Misano Alvaro Bautista ha montato la nuova gomma super soffice SCQ, simulando i dieci giri della gara sprint. Il responso del cronometro è stato strabiliante: 1’33″352, ad un soffio dal record Superpole di un anno fa, vicinissimo al riferimento choc di 1’33″35 che lo stesso spagnolo aveva stampato nei test di tre settimane orsono. Salvo sorprese e imprevedibilità meteo, il gran pubblico che sta facendo la fila al botteghino si gusterà un altro perentorio tris del pilota del momento.

Terza sessione molto interessante

In questo turno mattutino piloti e team di punta hanno sperimentato la SCQ, che il venerdi pochissimi avevano provato. Fra questi Danilo Petrucci, che proprio in virtù dell’extra grip era piombato in terza posizione nella combinata di giornata. A parità di gommatura il pilota umbro è tornato un pò nei ranghi, settimo crono. La prospettiva di ingresso nella top 5 resta comunque realistica: servirà una buona qualifica, finora tallone d’Achille dell’ex MotoGP. Alle spalle dello scatenato Bautista c’è l’altra Ducati di un Michael Rinaldi che non si fa illusioni: “Alvaro è fuori portata”. Si è dato una gran svegliata Jonathan Rea risalito in terza posizione: il divario è netto (oltre sei decimi) ma con le soffici (anche anteriore) la Kawasaki potrebbe poter dire la sua per le posizioni da podio. Prospettiva che sembrava in dubbio alla luce del nono tempo del venerdi.

Bautista altra simulazione da mostro

Venerdi, in FP2, Alvarito aveva simulato le gare lunghe (21 giri), tenendo un passo stratosferico. Con la gomma SCQ il divario dagli avversari pare ancora più ampio. Nella sessione ha compiuto dieci giri esatti (la distanza della gara sprint) realizzando il giro veloce al quinto passaggio. Basti pensare che in per nove volte Bautista è stato più veloce del miglior crono Jonathan Rea, terzo classificato! Era lecito aspettarsi risposta da Toprak Razgtalioglu, che invece con la SCQ non è stato efficace, girando addirittura più piano rispetto a FP1, con gomma media. Yamaha sta radicalizzando tutti i parametri di set up della R1 nel tentativo di avvicinare Razgatlioglu alla Ducati, ma l’operazione non sta dando frutti.

Gara 1 alle 14

A questo punto il week end Mondiale Superbike a Misano entra nel vivo. Alle 11:10 è in programma la qualifica, che definirà lo schieramento di gara 1 (21 giri) e della Superpole Race (10 giri) prevista domenica alle 11:00. Per gara 1 è attesa una temperatura di 23° C, cielo quasi sereno, con temperatura d’asfalto prevista sui 40 °C. Sono le identiche condizioni che piloti e team hanno sperimentato durante la FP2 di venerdi pomeriggio. In quella circostanza Alvaro Bautista e la Ducati, sul passo, hanno fatto il vuoto. Qui tutti i tempi.

