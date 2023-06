MotoGP, Jorge Martin: “Non voglio concentrarmi troppo su Bagnaia”

Jorge Martin ha partecipato al Ducati Scrambler Next Generation Tour a Madrid. Nell’occasione ha fatto il punto della situazione sulla stagione MotoGP in corso, dopo lo strepitoso weekend francese dove ha centrato una vittoria nella Sprint e un 2° posto in gara. Dopo cinque Gran Premi è al quarto posto in classifica generale, a soli quattordici punti dal leader Francesco Bagnaia.

I punti forti di Jorge Martin

Finora la stagione del madrileno procede a gonfie vele, i risultati sono frutto di mesi di duro lavoro e confermano sia il talento del pilota Pramac che il potenziale della Ducati GP23. Solo a Portimao e ad Austin ha rimediato due ritiri nelle gare domenicali, per il resto è stato esplosivo migliorandosi nel ritmo gara. Lui che veniva considerato un pilota esplosivo solo nel giro secco. Lo stop nel calendario potrebbe però spezzare la magia per Jorge Martin. “Per me credo sia meglio fare gare di fila, quando c’è una lunga pausa è difficile riprendere il ritmo“, confessa al giornalista Manuel Pecino sulle colonne di Motosan.

Negli ultimi tempi lo spagnolo ha dato segni di grande maturità e di sfruttare meglio il cervello durante i weekend di MotoGP. A priori la strategia è di incassare quanti più punti possibili nella prima parte di campionato, in attesa del gran finale, dove sente di poter dare qualcosa in più. “Correre con la testa è importante. Ma penso che se arrivo tra i primi cinque o i primi quattro a metà stagione, la seconda parte è il mio punto di forza. E penso che non solo le piste di fine anno siano migliori per me, ma anche aumentare il ritmo e poter correre fine settimana dopo fine settimana è molto meglio per me. Lì posso fare la differenza“.

Ducati GP23 e i dati di Bagnaia

Ducati pur di tenerselo stretto gli ha assicurato ingaggio e trattamento tecnico da pilota factory. Già nella preseason ha avuto tutto il materiale a disposizione di Bagnaia e Bastianini, anche se l’evoluzione della Desmosedici GP23 non sempre procede nella direzione da lui indicata. “In questo momento ho già una base che non toccherò. È una moto che mi piace, mi piace il motore, anche se devo ancora capire l’elettronica… Ma beh, sembra che stiamo prendendo il ritmo“.

Jorge Martin non nasconde di passare in rassegna solo la telemetria di Francesco Bagnaia, che ad oggi è il punto di riferimento. Tuttavia “non voglio concentrarmi troppo su Pecco perché alla fine si finisce per guidare come lui, e io non posso perdere i miei punti forti, che sono le curve e l’accelerazione. Ma è chiaro che è il riferimento in frenata per tutti i piloti Ducati. Pecco è incredibile in frenata“.