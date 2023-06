Superbike, Jonathan Rea fatica a Misano: un errore saltare il test

Solo nono tempo assoluto per Jonathan Rea nella classifica combinata FP1-FP2 a Misano Adriatico. Il sei volte campione del mondo Superbike ha faticato più del previsto. Forse saltare il test di alcune settimane fa non è stata una grande idea del Kawasaki Racing Team, che dopo aver visto le previsioni meteo aveva preferito cancellare la propria partecipazione, mandando in Italia solo una piccola squadra con il collaudatore Florian Marino. Poi, però, le condizioni hanno permesso di girare anche con pista asciutta e forse è stato un errore non esserci con i piloti ufficiali.

Superbike Misano, Rea scontento della sua performance

Rea non è felice di come sono andate le sue prove libere in Emilia-Romagna: “Cerco miglioramenti un po’ dappertutto. Devo riuscire a fare meglio le curve e la moto deve accelerare meglio. Faccio molta fatica nel secondo settore e non sono così bravo nell’ultimo settore, non capisco perché. Dobbiamo rivedere i dati rispetto agli anni precedenti, perché l’anno scorso mi sentivo meglio. Non ho guardato la classifica, non conosco il passo degli altri. L’obiettivo è sempre il podio, cercare di essere il più vicino possibile, raccogliere buoni punti per il mio campionato e migliorare la moto. Punteremo a questo domani“.

Il pilota nord-irlandese ammette che non aver preso parte al test è uno svantaggio, aver girato a Jerez non è la stessa cosa: “È stato difficile rimettersi al passo dopo aver saltato il test. Abbiamo dovuto trovare la nostra strada stamattina. Nel pomeriggio ci siamo concentrati sul long run per vedere come sarà lo stato della gomma domani. In FP1 abbiamo avuto dei problemi che hanno richiesto del tempo per capire perché non andassimo bene, ma una volta capito abbiamo potuto lavorare. Il test sarebbe stato utile, oggi è stata una giornata di apprendimento. Siamo dove ci aspettavamo di essere“.

Meglio non partecipare alla 8 Ore di Suzuka

Jonny sente di avere ancora del potenziale per migliorare, dovrà sfruttare bene la FP3: “Non stiamo massimizzando la moto. Siamo abbastanza lontani e abbiamo poco tempo. Gli altri sono molto più veloci e noi abbiamo del lavoro da fare. Non sono abbastanza veloce, non mi sento super competitivo al momento“.

A Rea è stato anche domandato della decisione di Kawasaki di non prendere parte all’edizione 2023 della 8 Ore di Suzuka: “È una gara che ami finire, però tutto il processo è complicato. Mi mancano i tifosi giapponesi, che sono tra i migliori al mondo. In Superbike abbiamo una situazione difficile e dobbiamo concentrarci qui, è la priorità. Non stiamo dominando e non stiamo facendo bene. Dobbiamo migliorare in SBK e non ci serve un’altra distrazione in questa stagione“.

