Superbike, Michael Rinaldi: si avvicina il momento della verità

Per Michael Ruben Rinaldi i round Superbike di luglio erano molto importanti, visto che il suo futuro deve ancora essere deciso. Donington è stato un disastro (con annesso infortunio in Gara 2), mentre tra Imola e Most ha ottenuto cinque quinti posti e un quattordicesimo. In più gare è finito dietro a piloti indipendenti ducatisti come Axel Bassani e Danilo Petrucci, la sensazione è che non abbia grandi chance di restare nel team Aruba Racing.

Stando alle indiscrezioni trapelate recentemente, il suo posto dovrebbe finire a Nicolò Bulega. Il leader del campionato mondiale Supersport corre già per Aruba Racing e i suoi test con la Panigale V4 R sono stati molto incoraggianti. Salvo colpi di scena, sarà l’ex della VR46 Riders Academy ad affiancare Alvaro Bautista nel 2024.

Superbike, quale futuro per Rinaldi?

Per Rinaldi si parla di un possibile ritorno nel team Go Eleven, per il quale aveva già corso e ottenuto buoni risultati nel 2020. Con la squadra gestita da Denis Sacchetti aveva ottenuto la sua prima vittoria e i suoi primi podi nel Mondiale Superbike, i rapporti sono rimasti buoni anche dopo il passaggio in Aruba. Ma sono arrivate pure altre richieste (qualcuno dice anche Honda) per il pilota romagnolo, presto sapremo cosa succederà.

Michael ha fatto un accenno sul suo futuro alla fine del recente round SBK a Most: “Spero di decidere il mio futuro in questa pausa estiva, ma prima voglio prendermi del tempo per staccare e poi ricaricare le batterie per il resto della stagione. Penso che ci saranno news sul futuro nelle prossime settimane. A settembre tornerò più carico, sperando di voltare pagina“.

SBK, Michal cerca l’ambiente giusto

Di futuro aveva parlato anche nei giorni precedenti ed era stato chiaro sulle sue esigenze: “Sono tranquillo e vedremo cosa succederà, ancora non lo so. Ducati non ha fretta e non mi hanno comunicato niente. Sto vedendo le altre opzioni nel caso in cui mi dicano no. Sicuramente cercherò di restare in questo campionato e con questa famiglia, ho ancora qualcosa da dare. Voglio correre per una squadra in cui sono il benvenuto, non per una in cui non lo sono. Se Ducati mi vuole, me lo dimostrerà. In caso contrario, valuterò le altre opzioni“.

A proposito dell’eventuale arrivo di Bulega al suo posto, Rinaldi ha ammesso che capirebbe la scelta: “Penso che da parte di Ducati sarebbe una mossa normale. Un ragazzo come Nicolò merita una chance. Forse potrebbe essere rischioso entrare subito in un team ufficiale, ma al posto suo lo farei“. Durante la pausa estiva del WorldSBK arriveranno i vari annunci.

Foto: Aruba Racing Ducati