Superbike: Manuel Puccetti “Ecco perché la nuova Supersport piace”

Il Mondiale Supersport è tornato all’antico splendore. Il campionato è obbiettivamente bello, divertente e combattuto. Ci sono tanti piloti forti, di assettati di rivincite e moto diversissime tra loro che danno vita ad un autentico show.

Certo, può essere visto come il paracadute degli ex motomondiale. Ma non è un cimitero degli elefanti, anzi, è quanto mai vivo. Ne parliamo con Manuel Puccetti, team Principal della Puccetti Racing, da vent’anni squadra di riferimento di questa categoria.

“Per me il Mondiale Supersport 2022 è tra i più affascinanti e competitivi degli ultimi anni . Le Supersport della nuova era la fanno da padrone ma solo sulla carta. In realtà stanno continuando a vincere sempre le Yamaha, da tanti anni consecutivi. La R6 rimane la moto da battere ma penso che la Kawasaki sarebbe altrettanto forte però abbiamo pochissimi piloti sulla verdona mentre la maggior parte gareggia sulle Yamaha. Tra questi tanti competitivi e gestiti da buone squadre”.

La Supersport è sempre più affollata, con tanti piloti in arrivo dalla Moto2. Come te lo spieghi?

“Dalla Moto 2 ne verranno sempre di più perché il loro campionato è impegnativo, di altissimo livello, sono tutti molto veloci ed hanno una competizione serratissima. La Supersport è bella, difficile ma meno compressa e tirata rispetto alla Moto2″.

Per il 2023 si libereranno dei posti nei top team di Supersport con piloti promossi in Superbike?

“Non so se qualcuno passerà dalla Supersport alla Superbike perché le selle sono pochissime, non è semplice dire chi avrà la possibilità di salire realmente. L’unico che forse potrebbe farcela è Dominique Aegerter, il Campione del Mondo in carica. I nostri piloti, Montella ed Oncu, sicuramente non andranno in Superbike l’anno prossimo”.

Verranno confermati?

“Sì, penso che confermeremo entrambi, anche se mi aspetto un po’ di più da loro sinceramente. Noi comunque andiamo avanti. Il Mondiale Supersport è un campionato interessantissimo, in cui abbiamo costruito la nostra storia e la nostra immagine e sono molto felice di continuare a partecipare. Diamo sempre il massimo e cerchiamo di avvicinarci alla zona podio che abbiamo sfiorato nelle ultime gare”.

Foto WorldSBK