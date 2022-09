Superbike Magny Cours: Rea-Toprak identico tempo, la pole al Cannibale

Mancava solo questo nella fantastica avventura della Superbike 2022: Jonathan Rea e Toprak Razgtalioglu hanno realizzato lo stesso identico tempo al termine dei quindici minuti Superpole. Dalla prima casella scatterà il Cannibale della Kawasaki, al poker in stagione, per la terza volta di fila al vertice in prova a Magny Cours. La prima fila è completata dalla BMW di Scott Redding, aprirà la seconda fila la Ducati di Alvaro Bautista.

La discriminante del secondo passaggio

La Superpole è stata attribuita a Jonathan Rea per la discriminante del secondo passaggio più veloce di quello del turco. Per il sei volte iridato si tratta della 38° Superpole in carriera. Il tempo identico, 1’36″124 è lontano dall’astronomico 1’35″683 dello scorso anno, sempre firmato da Rea. Ricordiamo che non è più disponibile la supergomma da qualifica del passato, adesso la soluzione più performante è la SCQ che è in grado, in alcuni casi, di coprire anche i dieci giri della corsa sprint. Il delta di prestazione però è attribuibile al ridottissimo tempo che i piloti hanno avuto su pista asciutta per prepararsi a gara 1: Rea ha fatto solo undici giri nella FP3, l’unica non bagnata, appena 15 Toprak con un ritmo gara mostruoso.

Redding e BMW in prima fila

Con il provvidenziale aiutino di Jonathan Rea, il britannico Scott Redding ha trascinato la BMW in prima fila, meglio della Ducati di Alvaro Bautista relegato in seconda. La Superpole fa un pò storia a sè, ma è un dato di fatto che la Panigale sia sul bagnato che sull’asciutto sembra un pò nervosa, molto “reattiva”: per il leader del Mondiale si preannuncia un pomeriggio di grande tensione. Bautista riparte con 31 punti di margine su Rea e 38 su Toprak. La seconda fila è completata dalla Yamaha di Garrett Gerloff e dalla seconda Kawasaki ufficiale con Alex Lowes. In terza linea le Ducati di Michael Rinaldi e Axel Bassani.

Alle 14 la prima sfida

Gara 1 scatterà alle 14:00, i giri da percorrere saranno 21. Qui tutto il programma TV. Meteo: stando alle previsioni non dovrebbe esserci rischio di pioggia. Ma nella regione della Nievre i cambiamenti repentini sono all’ordine del giorno. L’anno scorso su questo tracciato Toprak Razgatlioglu si impose nelle due gare lunghe, dopo accesi duelli con Jonathan Rea. Il turco aveva vinto in pista anche la Superpole Race ma ore dopo la fine venne retrocesso in seconda posizione per millimetrico attraversamento del verde, con successo attribuito a tavolino al pilota Kawasaki. Rea a Magny Cour ha vinto nove volte.

