MotoGP, Dovizioso svela il futuro: “Conoscerò un altro lato della vita”

Andrea Dovizioso ha messo la parola fine a 21 anni nel Motomondiale lo scorso 4 settembre, al termine del weekend MotoGP a Misano. Ha compiuto una quindicina di giri nel martedì di test IRTA per corroborare la partnership con il suo sponsor personale Alpinestars e da oggi l’attenzione sarà rivolta al motocross. Non solo partecipazioni a gare di livello nazionale, ma un progetto importante che promette di cambiare la sua vita.

L’ultima comparsa di Dovizioso in MotoGP

12° posto nell’ultimo Gran Premio, il 36enne forlivese dopo un anno ha detto basta ad una fase di adattamento alla Yamaha M1 che si è mostrata molto difficile. Nulla toglie a quanto fatto per la storia del motociclismo internazionale, ha saputo emozionare anche senza centrare il titolo MotoGP, per tre stagioni ha dato filo da torcere a Marc Marquez. L’ex rivale, giunto alla gara di Misano come osservatore, ha voluto salutarlo in griglia di partenza con un abbraccio che significa tanto. Allo stesso tempo il ‘Dovi’ ha posto le basi per una Desmosedici GP vincente su ogni circuito e adattabile a molteplici stili di guida. A Misano i riflettori erano puntati tutti su Dovizioso, prima di concludere una lunga notte di festa in un beach club di Misano Adriatico.

Il futuro fuori dal paddock

Cosa gli mancherà di più della MotoGP? “Quando sei un pilota del Mondiale ricevi un’enorme attenzione dagli sponsor e da tutta la gente. Non sono il tipo che cerca l’attenzione. Ma lo sto vivendo da 20 anni e dobbiamo ritenerci fortunati e adesso questo cambierà. Questa è la realtà e ogni pilota dovrà adattarsi ad essa nella vita normale… Le relazioni con gli altri non sono sempre facili, ma stiamo parlando di persone che possono creare qualcosa per te“. Da oggi Andrea Dovizioso vuole creare qualcosa per gli altri e dà un’anticipazione dei suoi piani professionali. “Se questo progetto si realizzerà, conoscerò un altro lato della vita. Non sono più il pilota che arriva su una pista e ci guida, succederà il contrario“.

Chiusa l’avventura MotoGP nel box Yamaha RNF dal GP di Aragon ci sarà Cal Crutchlow al posto suo (insieme a Silvano Galbusera), mentre per l’ex pilota Ducati è tempo di riprendere quanto aveva lasciato prima di firmare il suo ultimo contratto. “Tornerò a fare ciò che ho interrotto a metà dell’anno scorso: correrò nel motocross, con un piccolo furgone e un bratwurst a fine giornata. Sono cose che mi piacciono molto“.