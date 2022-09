Superbike, Luca Bernardi leader dell’ N-Spired Award ma cos’è?

Luca Bernardi sta già pensando alla sua auto nuova. Il pilota sammarinese è saldamente in testa alla classifica Hyundai N-Spired Award del Mondiale Superbike 2022. Attualmente ha 70 punti e precede Axel Bassani ed Oliver Konig a quota 40. Axel farà di tutto per non vincere questo premio perché se vuole puntare costantemente al podio non può permettersi di partire indietro.

Cos’è lo Hyundai N-Spired Award

La classifica viene stilata in base ai sorpassi effettuati in Gara 1 e Gara 2 durante tutti i round della stagione. Viene assegnato un punto per ogni posizione conquistata nelle due gare rispetto allo schieramento di partenza. In pratica sono avvantaggiati i piloti che non brillano particolarmente nelle qualifiche ma sono veloci in gara e quindi riescono a fare delle belle rimonte. Se si parte davanti è più difficile guadagnare punti importanti per la classifica N-Spired Award.

Un esempio pratico. A Magny Cours Luca Bernardi è scattato dalla ventesima posizione in griglia e si è classificato 15esimo in gara1 e 13esimo in gara2. Ha conquistato complessivamente più punti di Bassani che è partito ottavo ed ha terminato entrambe le gare sul podio.

Il premio è stato assegnato per la prima volta nel Mondiale Superbike 2020 e lo aveva vinto Chaz Davies. Nel 2021 se lo era aggiudicato Alvaro Bautista battendo Michael van der Mark.

Axel Bassani ha altre priorità, punta ai quartieri alti della classifica iridata più che al premio per le rimonte. Luca Bernardi invece ci fa sicuramente un pensierino, cercando magari non partire troppo indietro ma farcendo tanti bei sorpassi come ha sempre fatto durante questa sua prima stagione nel Mondiale Superbike.

Il vincitore a fine campionato riceve una Hyundai i20 N con motore turbo 1.6 T-GDi, un bellissimo premio per chi regala spettacolo.

