Superbike, Loris Baz rinnova con il team Bonovo BMW: “Mai dubitato”

Con Loris Baz, BMW ha definito completamente la propria line-up per il Mondiale Superbike 2022. Nel team ufficiale sono confermati da tempo Scott Redding e Michael van der Mark, adesso è tutto sistemato anche per quanto riguarda la formazione satellite Bonovo Action.

Dopo l’annuncio dell’ingaggio di Garrett Gerloff, oggi è arrivato anche quello riguardante il rinnovo di Loris Baz. Il 29enne francese resterà in sella alla M 1000 RR della struttura di proprietà di Jurgen Roder e lo farà da pilota factory. In questa stagione ha conquistato parecchi piazzamenti in top 10 e avere continuità nello stesso ambiente può aiutarlo a crescere ulteriormente in ottica 2023.

Superbike, la gioia di Loris Baz

Loris Baz ha espresso soddisfazione per la firma del rinnovo, fatto del quale era certo in realtà: “Non ho mai dubitato. Quando ho aderito al progetto, l’intenzione era quella di essere coinvolto a lungo termine e di migliorare ogni anno. Mi sento davvero bene con la squadra e la BMW sta lavorando più duramente di tutti per raggiungere l’obiettivo che abbiamo. L’obiettivo è quello di concludere il 2022 con forza e di entrare nel 2023 con buone basi“.

Il pilota francese ha espresso dei commenti anche sull’arrivo di Gerloff nel team Bonovo Action BMW nel 2023: “Sono felice di avere un ragazzo simpatico come Garrett come compagno di squadra. Con Eugene ho un ottimo rapporto ed è importante sentirsi come una famiglia nel team. Sono sicuro che sarà così anche con Garrett“.

Eugene Laverty farà spazio all’ex rider del team GRT Yamaha, però resterà nel box come coach e anche come azionista della squadra di Roder. La presenza del nord-irlandese, che di esperienza ne ha accumulata tanto nel WorldSBK, sarà molto preziosa sia per lo stesso Gerloff sia per Baz. La BMW sta lavorando sodo per recuperare il gap sui marchi migliori della categoria e i risultati di Redding dicono che la direzione intrapresa è quella giusta.

Foto: BMW Group