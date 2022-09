MotoGP, fiamme nel paddock di Motegi: provvidenziale l’allarme Suzuki

La carovana della MotoGP è approdata nel paddock di Motegi, le scatole con i materiali non hanno subito grossi ritardi e si stanno allestendo regolarmente box e prototipi. Ma alcune ore fa è divampato un grosso incendio nel box del team Marc VDS che milita in Moto2. Una colonna di fumo imponente si è sollevata a causa delle fiamme generate da un cortocircuito a una “ciabatta”, una multipresa usata comunemente in tutte le case. La squadra belga ha fatto sapere che tutto il personale è rimasto illeso: “Fortunatamente, tutti i membri del team stanno bene. Grazie mille a tutti coloro che si sono preoccupati e soprattutto quelli sul campo che aiutano a controllare la situazione“.

Paura nel paddock di Motegi

Ad accorgersi dell’incendio sono stati alcuni uomini dei team Aprilia e Suzuki. Gli uomini della Casa di Hamamatsu, vicini di stanza del team Marc VDS, hanno prontamente lanciato l’allarme e messo in sicurezza le Suzuki GSX-RR portandole fuori dai box in pit-lane. Testimoni raccontano di un “lampo” imponente e a seguire le fiamme che sono divampate. Il fuoco è stato domato con gli estintori, anche grazie all’intervento delle squadre vicine. Nulla che possa compromettere il programma del weekend di Motegi, con un venerdì caratterizzato da una sola sessione di prove libere per le tre classi MotoGP, Moto2 e Moto3.

Fortunatamente nel box Suzuki erano presenti alcuni meccanici che non si erano allontanati dalla loro ‘scatola’ e il cui allarme è stato fondamentale per contenere i danni. Il fumo che è penetrato nei box di Suzuki e Aprilia ha allertato i meccanici che hanno potuto avvisare i vigili del fuoco oltre che forzare l’ingresso nel box per staccare tutti i dispositivi elettrici. Più paura che danni, con una calca di persone provenienti da ogni box per guardare con stupore quanto stava accadendo. Non sono certo queste le emozioni che vorremmo raccontare dal GP del Giappone, ma domani i nostri piloti scenderanno finalmente in pista. Si inizia con la Moto3 alle 06:15 (ora italiana), la Moto2 alle 07:10 e le FP1 della MotoGP che prenderanno il via alle 08:05 e si concluderanno alle 09:20.

Altri casi di incendio nel paddock

In passato il paddock della MotoGP ha già fatto i conti con episodi più o meno simili scatenati da un cortocircuito. Come nel 2018, quando una GSX-RR ha preso fuoco all’ingresso della corsia box, fortunatamente senza nessun danno per le persone. Un altro spaventoso incidente è scoppiato a Termas de Rio Hondo, in Argentina, fortunatamente non erano in programma delle gare: le fiamme hanno costretto ad importanti lavori di ristrutturazione all’interno dell’autodromo.

Foto: Sky Sport MotoGP